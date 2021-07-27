|
№ п/п
|
Ф.И.О.
|
Занимаемая должность
|
Вид награды
|
Акт о награждении
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. С
|
САДУЛАЕВ
Магомед
Мухтарович
|
генеральный директор ОАО «Дербентский завод игристых вин»
|
орден Дружбы
|
Указ от 12.04.2021 г.
№ 217
|
2.
|
АБДУЛКАДЫРОВ
Магомед
Абдулкадырович
|
ведущий инженер средств радио и телевидения производственно-технического отдела филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Дагестан»
|
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
|
Указ от 03.08.2020 г.
№ 493
|
3.
|
ШАГИДОВА
Чакар
Газгераевна
|
старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи»
|
Почетная грамота Президента РФ
|
Распоряжение 21.06.2020 г.
№ 163-рп
|
4.
|
АДАМОВ
Захар
Абдурахманович
|
заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
|
орден
«За заслуги перед РД»
|
Указ от 02.10.2020 г.
№ 87
|
5.
|
ИСАЕВ
Магомед
Исаевич
|
управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан
|
орден
«За заслуги перед РД»
|
Указ от 24.03.2021 г.
№ 49
|
6.
|
ПЕТЕНИНА
Татьяна
Павловна
|
заместитель директора государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»
|
орден
«За заслуги перед РД»
|
Указ от 24.03.2021 г.
№ 49
|
7.
|
САЛАХБЕКОВА Зарипат
Абдурахмановна
|
член Избирательной комиссии Республики Дагестан
|
орден
«За заслуги перед РД»
|
Указ от 24.03.2021 г.
№ 49
|
8.
|
ХОЖОКОВ
Абдусалам
Асадулаевич
|
заведующий отделом животноводства федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»
|
орден
«За заслуги перед РД»
|
Указ от 13.07.2021 г.
№135
|
9.
|
АХМАТОВ
Ибрагим
Магомедович
|
генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Кизлярский электромеханический завод»
|
медаль
«За вклад в
социально-экономическое развитие
Республики
Дагестан»
|
Указ от 20.01.2021 г.
№ 9
|
10.
|
ОМАРОВ Нюсрет Магомедович
|
первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан
|
медаль
«За вклад в
социально-экономическое развитие
Республики
Дагестан»
|
|
11.
|
АВШАЛУМОВА Людмила
Хизгиловна
|
заместитель председателя Комитета НС РД по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений
|
медаль
«За доблестный труд»
|
|
12.
|
МАХМУДОВА Такибат
Алаудиновна
|
руководитель государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский кадровый центр»
|
медаль
«За доблестный труд»
|
Указ от 20.01.2021 г.
№ 9
|
13.
|
ОМАРОВ
Абдула
Магомедович
|
представитель Республики Дагестан в
Ставропольском крае
|
медаль
«За доблестный труд»
|
Указ от 20.01.2021 г.
№ 9
|
14.
|
АБДУЛГАЛИМОВ Руслан
Муминович
|
отец погибшего (Магарамкентский район)
|
медаль имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание
молодежи»
|
Указ от 24.03.2021 г.
№ 49
|
15.
|
АЛИРЗАЕВ
Милад
Валерикович
|
медалист индивидуального Кубка мира по борьбе – 2020.
|
медаль «За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике
Дагестан»
|
Указ от 20.01.2021 г.
№ 9
|
16.
|
АБДУЛГАМИДОВ Аликбер
Абдулгамидович
|
заместитель руководителя Дагестанской региональной общественной организации «Центр развития региональной журналистики – Каспий-медиа»
|
Почетной Грамотой
Республики Дагестан
|
Указ от 20.01.2021 г.
№ 9
|
17.
|
ЧУМАЕВ
Иса
Исаевич
|
глава крестьянско-фермерского хозяйства «Чед», Гумбетовский район.
|
Почетной Грамотой
Республики Дагестан
|
Указ от 13.07.2021 г.
№135
|
18.
|
ЯГАДИНОВ
Ямудин
Велединович
|
заведующий Гильярской ветеринарной лечебницей государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Магарамкентское районное ветеринарное управление»
|
«Заслуженный
ветеринарный
врач Республики
Дагестан»
|
Указ от 13.07.2021 г.
№135
|
19.
|
АБДУЛАЕВА Марьям
Алибеговна
|
главный врач государственного бюджетного учреждения РД «Республиканский психоневрологический диспансер»
|
«Заслуженный
врач Республики
Дагестан»
|
Указ от 13.07.2021 г.
№135
|
20.
|
АБДУРИЗАЕВ Курбан
Рашидович
|
врач скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дербентская межрайонная станция скорой медицинской помощи»
|
«Заслуженный
врач Республики
Дагестан»
|
Указ от 13.07.2021 г.
№135
|
21.
|
МУРАДОВА Минажат
Рагимовна
|
заведующий отделом народного творчества государственного бюджетного учреждения культуры Республики Дагестан «Республиканский дом народного творчества»
|
«Заслуженный
работник культуры
РД»
|
Указ от 24.03.2021 г.
№ 49
|
22.
|
МАГОМЕДОВА
Халимат
Абакаровна
|
учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 35», г. Махачкала
|
«Заслуженный
учитель РД»
|
Указ от 13.07.2021 г.
№135
|
23.
|
СИНДИКОВА Ашура
Юнусовна
|
учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Дагестан «Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», г. Махачкала
|
«Заслуженный
учитель РД»
|
Указ от 24.03.2021 г.
№ 49
|
24. 0
|
ПОЛТАВСКИЙ Александр
Алексеевич
|
водитель акционерного общества «Кизлярагрокомплекс»
|
«Заслуженный работник транспорта
РД»
|
Указ от 02.10.2020 г.
№ 87
|
25.
|
НУХОВ
Мухтар
Зубаилович
|
артист государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая»
|
Благодарность Главы РД
|
Распоряжение от 24.03.2021 г. № 27-рг