ЗАМАНА - Сергей Меликов наградил ряд выдающихся дагестанцев

Сергей Меликов наградил ряд выдающихся дагестанцев

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27 июля, 2021. Вторник 11:15
Сергей Меликов наградил ряд выдающихся дагестанцев

 Церемония награждения выдающихся дагестанцев, в числе которых как деятели культуры, так и врачи, прошла накануне в рамках празднования Дня Конституции.

Сергей Меликов наградил ряд выдающихся дагестанцев
Информация

№ п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Вид награды

Акт о награждении

1

2

3

4

5

1.                С

САДУЛАЕВ

Магомед

Мухтарович

генеральный директор ОАО «Дербентский завод игристых вин»   

орден Дружбы

Указ от 12.04.2021 г.

№ 217

2.                 

АБДУЛКАДЫРОВ

Магомед

Абдулкадырович

 

ведущий инженер средств радио и телевидения производственно-технического отдела филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Дагестан»

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.

Указ от 03.08.2020 г.

№ 493

3.                 

ШАГИДОВА

Чакар

Газгераевна

старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Почетная грамота Президента РФ

Распоряжение 21.06.2020 г.

№ 163-рп

4.                 

АДАМОВ

Захар

Абдурахманович

 заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала открытого акционерного

общества «Российские железные дороги»

орден

«За заслуги перед РД»

Указ от 02.10.2020 г.

№ 87

5.                 

ИСАЕВ

Магомед

Исаевич

управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан

орден

«За заслуги перед РД»

Указ от 24.03.2021 г.

№ 49

6.                 

ПЕТЕНИНА

Татьяна

Павловна

заместитель директора государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»

орден

«За заслуги перед РД»

Указ от 24.03.2021 г.

№ 49

7.                 

САЛАХБЕКОВА Зарипат

Абдурахмановна

член Избирательной комиссии Республики Дагестан

орден

«За заслуги перед РД»

Указ от 24.03.2021 г.

№ 49

8.                 

ХОЖОКОВ

Абдусалам

Асадулаевич

 заведующий отделом животноводства федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»

орден

«За заслуги перед РД» 

Указ от 13.07.2021 г.

№135

9.                 

АХМАТОВ

Ибрагим

Магомедович

генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Кизлярский электромеханический завод»

медаль

«За вклад в

социально-экономическое развитие

Республики

Дагестан»

Указ от 20.01.2021 г.

№ 9

10.            

ОМАРОВ Нюсрет Магомедович

первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

медаль

«За вклад в

социально-экономическое развитие

Республики

Дагестан»

 

11.            

АВШАЛУМОВА Людмила

Хизгиловна

заместитель председателя Комитета НС РД по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений

медаль

«За доблестный труд»

 

12.            

МАХМУДОВА Такибат

Алаудиновна

руководитель государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский кадровый центр»

медаль

«За доблестный труд»

Указ от 20.01.2021 г.

№ 9

13.            

ОМАРОВ

Абдула

Магомедович

представитель Республики Дагестан в

Ставропольском крае

медаль

«За доблестный труд»

Указ от 20.01.2021 г.

№ 9

14.            

АБДУЛГАЛИМОВ Руслан

Муминович

отец погибшего (Магарамкентский район)

медаль имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание

молодежи»

Указ от 24.03.2021 г.

№ 49

15.            

АЛИРЗАЕВ

Милад

Валерикович

 

медалист индивидуального Кубка мира по борьбе – 2020.

медаль «За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике

Дагестан»

Указ от 20.01.2021 г.

№ 9

 

 

16.            

АБДУЛГАМИДОВ Аликбер

Абдулгамидович

заместитель руководителя Дагестанской региональной общественной организации «Центр развития региональной журналистики – Каспий-медиа»

Почетной Грамотой

Республики Дагестан

 

Указ от 20.01.2021 г.

№ 9

 

 

17.            

ЧУМАЕВ

Иса

Исаевич

глава крестьянско-фермерского хозяйства «Чед», Гумбетовский район.

Почетной Грамотой

Республики Дагестан

 

Указ от 13.07.2021 г.

№135

18.            

ЯГАДИНОВ

Ямудин

Велединович

заведующий Гильярской ветеринарной лечебницей государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Магарамкентское районное ветеринарное управление»

«Заслуженный

ветеринарный

врач Республики

 Дагестан»

Указ от 13.07.2021 г.

№135

19.            

АБДУЛАЕВА Марьям

Алибеговна

главный врач государственного бюджетного учреждения РД «Республиканский психоневрологический диспансер»

«Заслуженный

врач Республики

 Дагестан»

Указ от 13.07.2021 г.

№135

20.            

АБДУРИЗАЕВ Курбан

Рашидович

врач скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дербентская межрайонная станция скорой медицинской помощи»

«Заслуженный

врач Республики

 Дагестан»

Указ от 13.07.2021 г.

№135

21.            

МУРАДОВА Минажат

Рагимовна

заведующий отделом народного творчества государственного бюджетного учреждения культуры Республики Дагестан «Республиканский дом народного творчества»

«Заслуженный

работник культуры

РД»

Указ от 24.03.2021 г.

№ 49

22.            

МАГОМЕДОВА

Халимат

Абакаровна

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 35», г. Махачкала

«Заслуженный

учитель РД»

 

Указ от 13.07.2021 г.

№135

23.            

СИНДИКОВА Ашура

Юнусовна

 

учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Дагестан «Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», г. Махачкала

«Заслуженный

учитель РД»

 

Указ от 24.03.2021 г.

№ 49

24.           0

ПОЛТАВСКИЙ Александр

Алексеевич

водитель акционерного общества «Кизлярагрокомплекс»

«Заслуженный работник транспорта

 РД»

Указ от 02.10.2020 г.

№ 87

25.            

НУХОВ

Мухтар

Зубаилович

артист государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая»

Благодарность Главы РД

Распоряжение от 24.03.2021 г. № 27-рг

 

 

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