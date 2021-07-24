ЗАМАНА - Сергей Меликов обратился к дагестанским спортсменам-участникам Олимпийских и Паралимпийских игр

Сергей Меликов обратился к дагестанским спортсменам-участникам Олимпийских и Паралимпийских игр

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24 июля, 2021. Суббота 11:25
Сергей Меликов обратился к дагестанским спортсменам-участникам Олимпийских и Паралимпийских игр

Уважаемые друзья! Дорогие наши земляки!

Сегодня в Токио стартовали Олимпийские, а позже начнутся и Паралимпийские игры, и весь мир станет свидетелем ярких, захватывающих событий, где вам предстоит показать, на что способны молодые, целеустремленные дагестанцы, подтвердить свой высокий профессиональный и личностный статус, защитить спортивную честь нашей великой Родины.Подготовка к Олимпиаде была непростой и потребовала от вас большой моральной выдержки, крепости духа и предельной концентрации. Но, несмотря на трудности, вы достойно прошли все испытания на пути к самой главной спортивной вершине!

Наша республика всегда славилась своими блистательными чемпионами. Подтверждение тому – огромное количество завоеванных медалей и спортивных титулов, в том числе олимпийских. Только за последний год наши вольники побеждали на многих российских, европейских турнирах, привозили домой престижные награды. Больших успехов добились слабовидящие дзюдоисты, члены других сборных команд региона и страны.

Дорогие друзья! Весь дагестанский народ с воодушевлением встречает известия о ваших победах и гордится впечатляющими результатами, достигнутыми в упорной борьбе. Вы уже доказали – нет никаких преград для сильных духом, волевых людей, для тех, кто способен напряженно трудиться и готов отстаивать честь родного края!  Сегодняшней молодежи есть на кого равняться, с кого брать пример. Наша огромная благодарность – мудрым и опытным наставникам, вырастившим целую плеяду талантливых спортсменов.

Крепкого вам здоровья, новых спортивных побед во имя Дагестана и всей России! Мы верим в вас!

 

 

Временно исполняющий обязанности

       Главы Республики Дагестан                                               С. Меликов

Сергей Меликов обратился к дагестанским спортсменам-участникам Олимпийских и Паралимпийских игр
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