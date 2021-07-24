«Трудно переоценить роль одной из основных отраслей жизнедеятельности населения республики, на долю которой в валовом региональном продукте республики приходится более 23 процентов.

В сфере торговли занято около 200 тысяч человек, функционирует более 14 тысяч торговых предприятий, около 2 тысяч объектов общественного питания, более 2,5 тысяч предприятий оказывают бытовые услуги населению. Оборот розничной торговли в 2020 году составил 588 млрд рублей.

Торговая сфера постоянно совершенствуется, строятся современные торговые комплексы, посетителям предлагают высокий уровень сервиса, большой ассортимент качественной продукции.

Благодарю всех работников торговли за труд, который влияет на экономическое и социальное благополучие населения Республики Дагестан.

Хочу выразить отдельные слова благодарности предпринимателям, реализующим продовольственную продукцию, которые в непростой период распространения коронавирусной инфекции не только осуществляют бесперебойную работу торговых точек, но и оказывают благотворительную помощь нуждающимся.

От всей души желаю вам здоровья, профессионального роста, счастья и благополучия семьям, успехов в труде на благо Родины!».