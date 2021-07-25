325 лет Военно-Морскому Флоту России

30 октября 1696 г. боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление «Морским судам быть…», что стало первым законом о флоте и официальной датой его основания. С тех пор более 300 лет Военно-Морской Флот является гордостью нашей страны, символом ее могущества.

Во все времена военные моряки надежно стояли на страже Отечества, охраняли его морские рубежи. В наши дни личный состав Военно-Морского Флота, верный присяге и Андреевскому флагу, достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в защиту государственных интересов. Входящая в состав Южного военного округа Краснознаменная Каспийская флотилия в 2020 году отметила 298-ю годовщину со дня образования. Начало формирования корабельного соединения волжско-каспийского направления было положено 15 ноября 1722 года указом Петра I. В годы Великой Отечественной Войны соединения и части флотилии принимали активное участие в поддержке наших войск при защите Сталинграда. За годы войны 13 моряков-каспийцев удостоены звания Героя Советского Союза. В августе 1945 года после окончания войны, Каспийская флотилия стала первым морским объединением ВМФ СССР, получившим орден Красного Знамени. В 2015 году Каспийская флотилия приняла участие в военной операции Российской Федерации в Сирии. Корабли флотилии внесли значительный вклад в борьбу с международным терроризмом, осуществив успешный ракетный удар по объектам террористов. Летом прошлого года был завершен процесс перевода из Астраханской области в пункты основного базирования на территории Республики Дагестан командования и штаба флотилии, её корабельных сил и береговых частей. Сегодня в Каспийскую Флотилию поступают корабли, оснащенные новейшим вооружением. Поддерживается высокий уровень боеготовности, соответствующий современным вызовам и угрозам. Военные прокуроры Южного военного округа в тесном взаимодействии с командованием флотилии проводят большую работу по поддержанию законности и правопорядка, укреплению воинской дисциплины и профилактике правонарушений в коллективах объединения, защите законных прав и интересов военнослужащих и членов их семей. В этот праздничный день искренне желаем ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Военно-Морского флота и Каспийской флотилии крепкого здоровья, мира и согласия, благополучия и дальнейших успехов во благо нашего Отечества! От военной прокуратуры Махачкалинского гарнизона.



Источник: https://mirmol.ru/novosti/325-let-voenno-morskomu-flotu-rossii/