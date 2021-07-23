Дагестанские информационные системы перейдут на платформу «Гостех»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Координационном центре при правительстве дал старт образовательному курсу для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России.

В аппарате вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко сообщили о том, что к декабрю этого года регионам необходимо оценить целесообразность создания новых региональных информационных систем, а к маю 2022 года подготовить план-графики перевода региональных информационных систем на платформу «Гостех».

Платформа «Гостех» позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и муниципалитетов. "Каждая новая система разрабатывается "с нуля" без переиспользования существующих наработок. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что регионы должны самостоятельно выбрать ключевые отрасли для цифровой трансформации. Программу «минимум» обеспечат федеральными средствами.

«По поручению Президента Российской Федерации подготовлен проект стратегии цифровой трансформации Республики Дагестан на период до 2024 года. В целях разработки создана экспертная группа из числа представителей органов государственной власти, высших учебных заведений, коммерческих предприятий, включенных в кластер информационно-коммуникационных организаций РД. В настоящее время обеспечено направление на согласование проекта программы в федеральные органы исполнительной власти», - отметил советник министра цифрового развития РД Рамазан Абдуллаев.

Как пояснил Чернышенко, цифровая трансформация - одна из пяти национальных целей. Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы.