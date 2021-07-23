ЗАМАНА - В Избербаше благотворительную акцию в преддверии праздника Курбан-Байрам организовали именитые спортсмены Дагестана

В Избербаше благотворительную акцию в преддверии праздника Курбан-Байрам организовали именитые спортсмены Дагестана

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23 июля, 2021. Пятница 08:29
В Избербаше благотворительную акцию в преддверии праздника Курбан-Байрам организовали именитые спортсмены Дагестана

В Избербаше именитые спортсмены Дагестана и активная молодежь города организовали благотворительную акцию в преддверии праздника Курбан-Байрам. Они передали горожанам наборы с продуктами питания на 500 семей.

В Избербаше благотворительную акцию в преддверии праздника Курбан-Байрам организовали именитые спортсмены Дагестана
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Акция прошла при поддержке кандидата в депутаты НС РД Хабибуллы Магомедова. «В культуре народов Дагестана заложено оказание помощи близкому, мы сопереживаем и помогаем друг другу. Это показатель единства нашего народа», – отметил Хабибулла Магомедов. Пятикратный чемпион мира по ушу-саньда Бозигит Атаев рассказал, что есть много семей, которые нуждаются в помощи. «Спортсмены, бизнесмены при поддержке Хабибуллы Магомедова сделали доброе дело. В каждую семью мы направили продуктовые наборы. Хотел бы призвать многих, кто может себе позволить, участвовать в благотворительности, чтобы наши люди не испытывали сложности в жизни», – добавил он. Чемпион PFL Али Исаев подчеркнул, что это большое дело от сообщества спортсменов, и хотелось бы видеть больше подобных акций. Чемпион мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и боец UFC Рашид Магомедов поблагодарили Хабибуллу Магомедова за инициативу и внимание к малоимущим семьям. В акции принял участие и благотворительный фонд «Инсан», который предоставил списки малоимущих семей. Руководитель филиала фонда «Инсан» в Избербаше Салман Магомедов выразил благодарность спортсменам, которые в преддверии дня Курбан Байрам оказали помощь малоимущим семьям и распределили продуктовые наборы. Он также призвал людей не оставаться в стороне.


 

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