Выборы в Дагестане пройдут под видеонаблюдением

Осенью 2021 года по всей России пройдут выборы в Госдуму РФ. Выборы будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В прошлогодних выборах в региональные парламенты прошли 11 партий, в среднем в региональных выборах участвовало 8,5 партий, это рекорд для страны.

В этом году 32 партии имеют возможность участвовать в выборах России, причем 14 партий могут сделать это без сбора подписей. Отметим, что появились новые партии, которые уже побеждали в региональных выборах («Новые люди», «Зеленая альтернатива»).

За честностью выборов в Госдуму в течение трех дней будет следить больше 100 000, это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах. Сообщается, что на участках будут установлены по 2-3 камеры. Наблюдение будет вестись круглосуточно и длиться более 60 часов.

«Задача регионального общественного Штаба по наблюдению за выборами 2021г. - обеспечить соблюдение всех законных прав граждан во время избирательных процедур.

Мы, с институтами гражданского общества и с представителями политических объединений заключили соглашения о взаимодействии осуществления наблюдения, в том числе об организации видеонаблюдения, где будут развернуты пункты для общественного наблюдения. То есть уровень конкурентности с каждой следующей выборной кампанией растет.

В Республики Дагестан ожидается серьезная борьба среди кандидатов в Народное Собрание, хочу отметить выдвижение достаточно сильных кандидатов от разных партий в Государственную Думу.

Это значит, что региональный Общественный штаб должен усилить меры, связанные с наблюдением за выборным процессом, так как ожидается высокая конкуренция в ходе предстоящей в сентябре избирательной кампании», - отметил руководитель регионального общественного Штаба по контролю за выборами в депутаты ГД ФС и в депутаты НС РД, эксперт Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» ОП РФ Буниямин Магомедов.

Отметим, что камеры на избирательных участках помогают выявлять и пресекать нарушения, видеонаблюдение делает избирательный процесс честным и прозрачным.