Кроме того, ты можешь получить контракт на издание своего произведения в издательстве «ЛитРес» с опциями бесплатного изготовления аудиоверсии книги и последующим распространением на сервисах ЛитРес.
Заявки на конкурс принимаются онлайн до 23 августа 2021 года. Номинации премии: «Нонфикшн», «Остросюжетный роман», «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», «Комиксы», «Детская книга», «Электронная книга» (спецноминация).
Как сообщают организаторы, на соискание премии могут претендовать как неизданные произведения, так и ранее опубликованные работы, в том числе самиздат. В финале отберут 35 победителей (по пять в каждой номинации). Их имена назовут на мероприятии в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что Роскультцентр также проводит конкурс для молодых дизайнеров и урбанистов, для молодых музыкантов и кинематографистов, а еще акцию «Культурный минимум». Перечень есть на сайте https://xn--e1ajdjblfdlcg2b2e.xn--p1ai/russkie-rifmy.
Государство поддерживает креативную молодежь и молодых деятелей культуры. Именно твоя книга может попасть на прилавки книжных магазинов и звучать в аудиоверсии. Дай своему творчеству шанс выйти на широкую аудиторию.