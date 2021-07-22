Молодые русскоязычные авторы из Дагестана могут принять участие в Национальной литературной премии

Литературный талант в России востребован – можно не писать в стол, а представить свое творчество на оценку деятелей литературной индустрии. Национальная литературная премия для молодых русскоязычных авторов от Роскультцентра дает возможность бесплатно обучаться в «Академии писателей Эксмо», публиковаться в издательстве «Эксмо», а также в других российских издательствах, таких, как «Феникс», «Вакоша», «Питер», «Бумкнига» и «Комильфо», сообщают организаторы конкурса.

Кроме того, ты можешь получить контракт на издание своего произведения в издательстве «ЛитРес» с опциями бесплатного изготовления аудиоверсии книги и последующим распространением на сервисах ЛитРес.

Заявки на конкурс принимаются онлайн до 23 августа 2021 года. Номинации премии: «Нонфикшн», «Остросюжетный роман», «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», «Комиксы», «Детская книга», «Электронная книга» (спецноминация).

Как сообщают организаторы, на соискание премии могут претендовать как неизданные произведения, так и ранее опубликованные работы, в том числе самиздат. В финале отберут 35 победителей (по пять в каждой номинации). Их имена назовут на мероприятии в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что Роскультцентр также проводит конкурс для молодых дизайнеров и урбанистов, для молодых музыкантов и кинематографистов, а еще акцию «Культурный минимум». Перечень есть на сайте https://xn--e1ajdjblfdlcg2b2e.xn--p1ai/russkie-rifmy.

Государство поддерживает креативную молодежь и молодых деятелей культуры. Именно твоя книга может попасть на прилавки книжных магазинов и звучать в аудиоверсии. Дай своему творчеству шанс выйти на широкую аудиторию.