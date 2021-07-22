Ханжан Курбанов: Попытки запада вскрыть Россию через Украину и Кавказ – стары, как мир

Президент начал с самых истоков, напомнив, что со времен Древней Руси русских и украинцев объединяли один язык (древнерусский), хозяйственные и государственные связи и православная вера. Но в разные времена находились националисты, которые ради политической выгоды стремились раздробить единство украинцев и русских для создания отдельных государств.

19 июля депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что Украину ждут тяжёлые времена из-за отсутствия правильной реакции Киева на статью. По его мнению, власти Украины не увидели призывов к миру в статье Владимира Путина. «Похоже, нас ждут тяжелые времена», — сказал Кузьмин, отметив, что ни МИД Украины, ни офис президента, ни СНБО «так ничего и не поняли».

В XX веке политика СССР как государства закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском. В составе Советов появились три отдельные республики со своими территориями и языком. В 1991 году все эти территории и люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей. Но и в этой ситуации Россия не только содействовала становлению Украины как отдельного государства, но и вплоть до 2014 года укрепляла сотрудничество и тесные экономические и культурные связи. Однако радикалы и неонацисты, действуя в корыстных политических интересах, способствовали расколу сотрудничества. Цель – превратить Украину в барьер, отделяющий Россию от Европы.

«Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведён гетман П. Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом», - пишет в статье Владимир Путин.

Однако эта ассимиляция носит искусственный характер. По сей день народы России и Украины соединяют исторические, культурные и родственные связи.

«Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям, к стремлению украинцев видеть своё государство свободным и благополучным. Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но важно понимать, что партнёр отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами», - рассуждает президент России.

Директор Центра стратегических инициатив и политических технологий «Вектор» Ханжан Курбанов отметил объективность Путина в приведенных фактах: признание упущений руководства дружественных стран и действия третьих лиц, заинтересованных в разладе отношений Украины и России.

«Владимир Путин в своей статье признает и ошибки руководства стран, и тех сторон, которые продолжают действовать в парадигме дальнейшего раскола единой русской цивилизации. Попытки запада вскрыть Россию через Украину и Кавказ – стары, как мир. Они заложены в стратегических концепциях третьих лиц», - прокомментировал Курбанов, добавив, что за несколько десятилетий этим силам удалось не только «оторвать» в сознании Россию от Украины, но и настроить общественность так, что в лице бывшего РСФСР видят врага №1.

«С таким положением вещей Россия не может мириться. Не потому, что это часть какой-то высокой геополитики, а потому что русские и украинцы соединены одним историческим прошлым. Это прошлое настолько богатое и цельное, что этот раскол может быть на руку исключительно силам, настроенным как против наших стран. Именно об этом Путин недвусмысленно дал понять, опираясь на исторические факты», - заключил Ханжан Курбанов.

Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Российской Федерацией.

«Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза <…> Что тут скажешь? Всё меняется. В том числе – страны, общества. И, конечно, часть одного народа в ходе своего развития – в силу ряда причин, исторических обстоятельств – может в определённый момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!», - поделился глава государства Владимир Путин.