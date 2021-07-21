ЗАМАНА - Избирательная комиссия Республики Дагестан разъясняет

Избирательная комиссия Республики Дагестан разъясняет

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21 июля, 2021. Среда 20:28
Избирательная комиссия Республики Дагестан разъясняет

21 июля 2021 года в сетевом издании газеты «Новое дело» размещена статья под названием «Избирком Дагестана не допустит на выборы местные, региональные и федеральные СМИ»

Избирательная комиссия Республики Дагестан разъясняет
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Избирательная комиссия Республики Дагестан разъясняет, что представители всех средств массовой информации смогут принимать участие в информационном освещении подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года.
Для присутствия в помещениях для голосования при установлении итогов голосования будут допущены представители СМИ, прошедшие аккредитацию в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации либо в Избирательной комиссии Республики Дагестан в установленном порядке.
Вместе с тем, в связи с неоднозначным толкованием Порядка аккредитации представителей средств массовой информации Избирательная комиссия Республики Дагестан проведет уточнение его соответствующих положений.
Также следует отметить, что при проведении Общероссийского голосования в 2020 году в Избирательную комиссию Республики Дагестан были поданы заявки от 46 средств массовой информации в отношении 150 представителей СМИ, ни одному журналисту в аккредитации отказано не было.

 

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