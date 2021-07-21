Избирательная комиссия Республики Дагестан разъясняет

Избирательная комиссия Республики Дагестан разъясняет, что представители всех средств массовой информации смогут принимать участие в информационном освещении подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Для присутствия в помещениях для голосования при установлении итогов голосования будут допущены представители СМИ, прошедшие аккредитацию в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации либо в Избирательной комиссии Республики Дагестан в установленном порядке.

Вместе с тем, в связи с неоднозначным толкованием Порядка аккредитации представителей средств массовой информации Избирательная комиссия Республики Дагестан проведет уточнение его соответствующих положений.

Также следует отметить, что при проведении Общероссийского голосования в 2020 году в Избирательную комиссию Республики Дагестан были поданы заявки от 46 средств массовой информации в отношении 150 представителей СМИ, ни одному журналисту в аккредитации отказано не было.