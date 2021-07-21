Началось мероприятие с перерезания красной ленты в знак открытия "ЭКОТРОПии".

В приветственном слове заместитель министра образования и науки РД Магомед Абидов дал высокую оценку проводимым работам в сфере образования на данной территории: "Я хочу выразить благодарность организаторам этого мероприятия и разработчикам проекта. Это новая форма образовательного процесса. Основная миссия проекта-беречь природу. Через щиты и QR-коды можно изучить территорию экотропы, узнать о фауне и флоре этой местности. Большое спасибо главе районной администрации за оказанную поддержку в реализации проекта".

Замглавы районной администрации Ильяс Шабазов приветствовал гостей от имени главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева и вручил Благодарственную грамоту Главы команде проекта.

"Я рад видеть вас всех на прекрасной земле Салатавии. Говорят, Александр Дюма Старший, пребывая здесь, назвал эту территорию "Жемчужиной Кавказа". Это не легенда, это,действительно, так! Я думаю в последующем это место станет центром притяжения не только детей, но и туристов. Приезжайте к нам, будем рады видеть каждого из вас!"- сказал Шабазов.

О том, в чем состоит суть проекта "ЭкотропиЯ", рассказала руководитель проекта, учредитель Клуба "Учитель года РД" Эльвира Сайпуева.

"Задачи нашего проекта-подчеркнуть красоту этой локации и открыть кластер эколого-просветительского туризма. Создавая специально для проекта учебно-методический комплект, мы по сути возродили давно забытую экскурсионную работу.

Коллеги, я поздравляю вас! Мы завершили и издали наш учебник, содержащий 32 метапредметных и интерактивных занятия. Учебник будет на нашем сайте в открытом доступе для скачивания. Любой учитель может приехать сюда с классом на экскурсию и согласно разработке провести свой урок",-рассказала Сайпуева.

"Друзья, первая в Дагестане экотропа — это круто!"- считает соруководитель проекта и автор нескольких методических разработок Анжела Махмудова.

Далее ученики АНО "Дом знаний" Сабина и Ислам Фармановы презентовали разработанную ими специально для проекта тематическую игру-"ходилку" "Не разбуди тритона!". По сюжету дети должны пройти маршрут по окрестностям озера Горенжо и собрать как можно больше мусора на игровом поле настольной игры.

Затем была организована экскурсия по экотропе озера Горенжо, которую провела Сайпуева вместе с педагогами, когда каждый из разработчиков УМК рассказывал подробности о локации по маршруту экотропы. Стоит отметить, что информация на сайте Клуба, которую можно получить, перейдя по ссылкам QR кодов на стендах, переведена на английский, немецкий и аварский языки.

Завершилось мероприятие концертной программой, подготовленной представителями сельских домов культуры, при поддержке культработников ЦТКНР с.Дылым.

Всех гостей и участников этого мероприятия ждал вкусный плов, травяной чай и кофе, сваренный на углях, приготовленные работниками отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи районной администрации.

После проведения торжественной части на озере Горенжо, гостей пригласили на КФХ "Родник" на смотровую площадку с видом на Сулакский каньон.