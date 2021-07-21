Поприветствовав гостя в Дагестане, Сергей Меликов отметил, что устранение возможных недостатков будет направлено на консолидацию бюджета и более эффективное использование бюджетных средств, что в итоге отразится на проводимой работе по улучшению благосостояния дагестанцев.
В свою очередь Эли Исаев выразил надежду на то, что руководство республики поставит соответствующие задачи по корректировке нормативно-правовых актов субъекта, определит оптимальную модель работы в этом направлении и доведет до органов власти рекомендации внутреннего государственного финансового контроля Правительства РФ. Завершая, заместитель руководителя Федерального казначейства поблагодарил главу республики за повышенное внимание к этой сфере.