Рабочая встреча с замруководителя Федерального казначейства Эли Исаевым

Врио Главы РД Сергей Меликов сегодня, 17 июля, провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым. Были обсуждены вопросы взаимодействия Федерального казначейства с органами власти республики, осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере.

Поприветствовав гостя в Дагестане, Сергей Меликов отметил, что устранение возможных недостатков будет направлено на консолидацию бюджета и более эффективное использование бюджетных средств, что в итоге отразится на проводимой работе по улучшению благосостояния дагестанцев.

В свою очередь Эли Исаев выразил надежду на то, что руководство республики поставит соответствующие задачи по корректировке нормативно-правовых актов субъекта, определит оптимальную модель работы в этом направлении и доведет до органов власти рекомендации внутреннего государственного финансового контроля Правительства РФ. Завершая, заместитель руководителя Федерального казначейства поблагодарил главу республики за повышенное внимание к этой сфере.