ЗАМАНА - Правительство Дагестана и Сбербанк России запускают программу «Безналичный платеж»

Правительство Дагестана и Сбербанк России запускают программу «Безналичный платеж»

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17 июля, 2021. Суббота 12:32
Правительство Дагестана и Сбербанк России запускают программу «Безналичный платеж»

Сегодня, 16 июля, состоялось подписание «дорожной» карты по реализации проекта «Безналичный платёж» между Правительством Республики Дагестан и Дагестанским отделением ПАО Сбербанк.

Правительство Дагестана и Сбербанк России запускают программу «Безналичный платеж»
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Документ скрепили подписями Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров и заместитель управляющего Дагестанским отделением ПАО Сбербанк Михаил Айрапетян. Как отметил Первый вице-премьер Дагестана Нюсрет Омаров, развитие системы безналичных платежей в различных сферах – одно из важных направлений сотрудничества Правительства и Сбербанка в сфере развития инфраструктуры по приему банковских карт и популяризации безналичных расчетов на территории региона. Так, документом предполагается подготовка туристической и гостевой инфраструктуры Дагестана к обеспечению безналичных платежей в транспортной и туристической сферах, организациях культуры, торговых точках и общественном питании. «Развитие туризма в Республике остается приоритетным в рамках Стратегии региона до 2035 года. Следует отметить, что за последние годы отмечается значительный прирост туристического потока. Новый план мероприятий ориентирован в том числе на развитие безналичных расчетов в сфере туризма, культуры, розничной торговли, общественного транспорта и питания. План мероприятий, прописанный в Дорожной карте – является неотъемлемой частью в повышении уровня доступности и удобства расчётов за получаемые услуги жителями и гостями Дагестана» – отметил Михаил Айрапетян. Напомним, что аналогичный проект «Безналичный Дагестан» уже реализован в 2018-2019 годах. Совместные мероприятия дали существенный толчок в развитии безналичного способа оплаты среди поставщиков товаров и услуг, а также его популяризации среди жителей Республики.

 

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