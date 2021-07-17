Правительство Дагестана и Сбербанк России запускают программу «Безналичный платеж»

Документ скрепили подписями Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров и заместитель управляющего Дагестанским отделением ПАО Сбербанк Михаил Айрапетян. Как отметил Первый вице-премьер Дагестана Нюсрет Омаров, развитие системы безналичных платежей в различных сферах – одно из важных направлений сотрудничества Правительства и Сбербанка в сфере развития инфраструктуры по приему банковских карт и популяризации безналичных расчетов на территории региона. Так, документом предполагается подготовка туристической и гостевой инфраструктуры Дагестана к обеспечению безналичных платежей в транспортной и туристической сферах, организациях культуры, торговых точках и общественном питании. «Развитие туризма в Республике остается приоритетным в рамках Стратегии региона до 2035 года. Следует отметить, что за последние годы отмечается значительный прирост туристического потока. Новый план мероприятий ориентирован в том числе на развитие безналичных расчетов в сфере туризма, культуры, розничной торговли, общественного транспорта и питания. План мероприятий, прописанный в Дорожной карте – является неотъемлемой частью в повышении уровня доступности и удобства расчётов за получаемые услуги жителями и гостями Дагестана» – отметил Михаил Айрапетян. Напомним, что аналогичный проект «Безналичный Дагестан» уже реализован в 2018-2019 годах. Совместные мероприятия дали существенный толчок в развитии безналичного способа оплаты среди поставщиков товаров и услуг, а также его популяризации среди жителей Республики.