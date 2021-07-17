ЗАМАНА - В «Единой России» предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания

В «Единой России» предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания

Автор
17 июля, 2021. Суббота 11:10
В «Единой России» предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания
В понедельник, 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством Правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста)
В «Единой России» предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания
Информация

Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями «Единой России».

«В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», – подчеркнул Андрей Турчак. 

Он отметил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ.

«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», - сказал Андрей Турчак.

В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями. 

«Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим», - сказал он.

 

Прочитано 26 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top