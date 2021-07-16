Цифровые образовательные ресурсы активно внедряются в Дагестане

На Всероссийской онлайн-конференции в Москве обсудили изменения в системе образования и новые меры поддержки одаренных детей. Конференция ОНФ «Перспективы развития российского образования, науки, культуры и спорта» прошла накануне с участием представителей российского образования.

Стало известно, что в России формируется национальная система для всестороннего развития каждого ребенка: она формируется со сбором предложений родителей, педагогов и экспертов из образования.

«Создаются инструменты, в том числе, с участием общероссийского народного фронта, которые позволяют готовить, закреплять и приглашать в регионы сильные кадры для того, чтобы сначала сетевая форма реализации программ позволила сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиться практической реализации разработок. И, конечно же, новые профили, которые появляются в региональных вузах: таким образом (вузы) получают новые сильные кадры», - сказала руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

В текущем году в рамках нацпроекта «Образование» Минобрнауки РД продолжит работу по повышению доступности качественного образования, реализуя мероприятия шести региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание граждан РФ» и «Социальная активность».

В ведомстве сообщили, что для совершенствования условий получения качественного образования в сельских школах и малых городах (43 муниципалитета) в рамках регионального проекта «Современная школа» будут созданы 170 современных образовательных Центров «Точка роста», в которых будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования. По итогам двух лет реализации проекта в 42 районах созданы и функционируют 210 Центров и более 1 тысячи педагогов обучены новым компетенциям.

Кроме того, в 2021 году меняется концепция дальнейшего создания «Кванториумов» в Дагестане. «Теперь технопарки будут создаваться при школах и использоваться при реализации основных образовательных программ естественнонаучного (физика, химия и биология) и технологического циклов (IT-технологии, робототехника, информатика). Первый такой «Кванториум» будет создан в городе Махачкале при СОШ № 61», - сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД

«В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 2021 году откроется третий центр цифрового образования «IT-куб» в городе Буйнакске. В центре школьники от 12 до 18 лет смогут по ускоренной программе получить актуальные и востребованные знания, навыки и компетенции в сфере информационных технологий. В период 2019-2020 гг. созданы центры цифрового образования «IT-куб» при Малой академии наук РД и Каспийской гимназии № 11», - рассказал представитель ведомства.