С 15 июля родители смогут подать заявление на выплату десяти тысяч рублей

Родители школьников могут обратиться за единовременной выплатой в 10 тысяч рублей. Постановление правительства об этом публикует "Российская газета". Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. "Выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Большинство семей получат средства именно в этот день", - рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Получить пособие смогут все россияне, независимо от уровня дохода, единственное условие - подходящий возраст ребенка. Согласно указу президента выплата предоставляется семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября этого года, даже если они не идут в школу в этом году. Пособие перечислят и тем, чьи дети выпустились из школы в этом году, но на 2 июля этого года им еще не было 18 лет. За родителями ребенка-инвалида право на выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста, если он продолжает обучение в школе.

Автоматического начисления в этот раз не будет, потребуется заявление. Его можно принести лично в Пенсионный фонд (ПФР). В этом случае потребуется паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты счета для перечисления денег. Документы может подать и доверенное лицо, у которого с собой должна быть доверенность, заверенная нотариусом.

Также оформить пособие можно на портале госуслуг. Это вправе сделать один из родителей или законных представителей. При подаче электронного заявления никаких справок от родителей не потребуется, все необходимые для назначения сведения будут проверяться автоматически. "Многие уже получили в "личном кабинете" на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных.

Получить пособие смогут все россияне, независимо от дохода, единственное условие - подходящий возраст ребенка

ПФР обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы для осуществления платежа", - отметил глава минтруда. Для получения выплаты не требуется заводить карту платежной системы МИР, так как она единовременное и может быть перечислена на счет, привязанный к карте любой платежной системы. Обратиться за выплатой можно до конца октября.

Источник: Российская газета