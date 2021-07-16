- Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения, - отметил Андрей Турчак в беседе с главой региона.
В прошлом году «Единая Россия» разработала и направила в Правительство РФ аналогичную программу. Благодаря инициативе единороссов прошлым летом в оздоровительные лагеря отправились более тысячи детей врачей, работавших в «красных зонах» ковидных больниц. В этом году единороссы предлагают расширить программу и включить в нее детей из регионов, оказавшихся в зонах ЧС, например, пострадавших от наводнений. Андрей Турчак напомнил, что пока в детских лагерях действуют отграничения по загрузке, однако по мере их снятия можно будет отправлять детей на отдых.
- Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь, - отметил секретарь генсовета партии.
Андрей Турчак также сообщил, что провел встречу с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае.
Ксения БОГДАНОВА
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