ЗАМАНА - «Единая Россия» предложила организовать отдых в оздоровительных лагерях для детей медиков из «красных зон»

«Единая Россия» предложила организовать отдых в оздоровительных лагерях для детей медиков из «красных зон»

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16 июля, 2021. Пятница 07:24
«Единая Россия» предложила организовать отдых в оздоровительных лагерях для детей медиков из «красных зон»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил организовать отдых в оздоровительных лагерях для детей медиков, работающих в «красных зонах» в коронавирусных госпиталях, а также для детей из семей, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций. Эту инициативу он выдвинул во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Такая программа позволит организовать отдых для более чем 11 тысяч детей, а также загрузить детские здравницы Крыма и Кубани.

«Единая Россия» предложила организовать отдых в оздоровительных лагерях для детей медиков из «красных зон»
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- Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения, - отметил Андрей Турчак в беседе с главой региона.

В прошлом году «Единая Россия» разработала и направила в Правительство РФ аналогичную программу. Благодаря инициативе единороссов прошлым летом в оздоровительные лагеря отправились более тысячи детей врачей, работавших в «красных зонах» ковидных больниц. В этом году единороссы предлагают расширить программу и включить в нее детей из регионов, оказавшихся в зонах ЧС, например, пострадавших от наводнений. Андрей Турчак напомнил, что пока в детских лагерях действуют отграничения по загрузке, однако по мере их снятия можно будет отправлять детей на отдых.

- Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь, - отметил секретарь генсовета партии.

Андрей Турчак также сообщил, что провел встречу с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае.

Ксения БОГДАНОВА

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