В Минтуризма Дагестана прокомментировали новый рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму

Правительство России планирует создать рейтинг регионов по их вовлеченности в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили СМИ в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Рейтинг будет представлен в начале августа, а пока его критерии и частота формирования прорабатываются в правительстве. Новый механизм придаст импульс российскому внутреннему и въездному туризму, помогая восстанавливать его после пандемии.

Благодаря нацпроекту уже с этого года инвесторы будут получать льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей, что способствует развитию и повышению качества туристической инфраструктуры в регионах.

«С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Рейтинг вовлеченности в нацпроект по туризму открывает перед Дагестаном большие возможности. В Минтуризма РД отметили, что уже сейчас можно говорить об эффективности данного инструмента в развитии туризма в республике.

«Одним из важных шагов нацпроекта является субсидирование туристических проектов и гранты для развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Для нашей республики, популярность которой в последние годы только растет, это очень важно. В связи с повышенным спросом на Дагестан, мы наблюдаем дефицит гостиниц, отелей и других видов коллективных средств размещения. Номерной фонд во многих из них забронирован до конца туристического сезона. Поэтому есть необходимость создания новых гостиниц, отелей и других коллективных средств размещения. И реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" даст предпринимателям такую возможность», - сообщает пресс-секретарь Минтуризма РД Нариман Балахмедов.

Осенью в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» пройдет грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса с возможностью начать реализацию туристических проектов с 2022 года. На эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.