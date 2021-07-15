Выборы в Государственную думу РФ будут проходить три дня

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу РФ. В этом году, в условиях пандемии, было принято решение сделать голосование трехдневным. Это позволит в разы снизить риски, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции - единовременно на площадках для голосования сможет находиться меньшее количество людей.

«Трехдневное голосование сочетает безопасность, доступность и удобство для избирателя: можно проголосовать без открепительного удостоверения, в удобное для каждого время. Конечно, это накладывает дополнительную ответственность на партии и движения, которые должны обеспечить наблюдение за прозрачностью и правильностью выборов. Не сомневаюсь, они смогут это сделать. Призываю каждого дагестанца, прийти на избирательные участки с 17 по 19 сентября и исполнить свой гражданский долг – выбрать своего депутата в Государственную Думу РФ, в Народное Собрание республики», - сказал Камил Давдиев, заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан.

Если на выборах в Госдуму прошлого созыва конкурс составлял 11 человек на 1 место, то в этот раз конкуренция может быть в разы больше. Связано это с тем, что 32 партии имеют право выдвигать своих кандидатов. 14 партий могут сделать это без сбора подписей. Кроме того, появились новые партии, которые уже победили в региональных выборах («Новые люди», «Зеленая альтернатива»).

Доподлинно неизвестно, как распределятся политические силы по итогам выборов. Шансы победить в избирательной гонке есть у многих кандидатов (в том числе у тех, кого принято называть выходцами из народа). Так, в 2020 году главами сельских поселений в Костромской области стали уборщица Марина Угодская и водитель автобуса Сергей Давыденко. Это еще раз доказывает нам, что голосовать на выборах нужно – важен голос каждого гражданина.

Стоит отметить, что трехдневное голосование сочетает в себе одновременно безопасность, доступность и удобство для избирателей. Ведь теперь проголосовать смогут все – в том числе те люди, кто уезжал из города на выходные (например, дачники).

Такая практика доказала свою эффективность во многих странах мира, – например, в Германии, Канаде, Австралии, Франции, Южной Корее и т.д.