Марижат Гаджимагомедова: «Институт наблюдения за выборами обретает свежую, активную форму»

В рамках деятельности регионального общественного штаба по наблюдению за ходом проведения выборов, экспертным сообществом был обсужден доклад о политической конкурентности на предстоящих выборах в России, подготовленного Фондом исследования проблем демократии.

В нем приняли участие эксперты по выборам 2021 г. Марижат Гаджимагомедова, Рисалат Магомедова и руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами 2021г. Буниямин Магомедов, который высказался, о высокой политической активности и уровня высокой конкуренции. Кроме этого, он обозначил, новые условия, в которых пройдут эти выборы в 2021 г. и указал, что задача экспертов и Общественной палаты РД - это обеспечение правомерности избирательной компании на всех ее этапах.

Марижат Гаджимагомедова, эксперт Общественной палаты РД, арбитражный управляющий:

- Институт наблюдения за выборами обретает свежую, активную форму, что повлияет и на избирательную активность.

В Единый день голосования, 19 сентября, россияне сформируют новый состав депутатского корпуса, полагаю, что к каждому созыву наши граждане надеются на все качественно лучшее законодательное собрание. Люди хотят видеть новые лица, хотят видеть больше молодых и менее политичных депутатов.

Конечно, в последние годы избиратели стали менее активны, этому способствовало и то, что ни кандидаты, ни партии особых обновлений не проходили. Но в этом году мы видим существенные изменения и в списках партий и среди кандидатов. Стране нужны перемены. Соответственно сейчас как никогда мы нуждаемся в свежем, молодом и энергичном законодательном собрании.

Мы рассчитываем, что на эти выборы граждане придут более позитивно настроенные, и будут голосовать за тех кандидатов и партии, которые им нравятся. Среди кандидатов самый разнообразный выбор и избирателю есть среди кого выбирать.

Региональный общественный штаб Дагестана по наблюдению за выборами, совместно с Ассоциацией «Независимый Общественный Мониторинг» в преддверии избирательных кампаний 2021 года организовали проведение цикла обучающих семинаров, аудиторию которых составили активные граждане, готовые к осуществлению независимого общественного наблюдения.

Всего на территории республики прошли обучение 4000 общественных наблюдателей по наблюдению за предстоящими выборами.

Задача наблюдателей в рамках штабов – контролировать разные уровни выборов с целью обеспечения их прозрачности, фиксировать нарушения в ходе процедуры голосования и подсчета голосов, контролировать соблюдение мер санитарной безопасности.

В соответствии с основными направлениями деятельности Штаба, были созданы рабочие группы (мониторинговая, юридическая, информационная и группа подготовки и координации наблюдателей) с определением задач между членами Штаба.

Вместе с тем главное назначение Общественного Штаба – оперативно проверять и сообщать общественности о том, как проходит избирательный процесс на участках, включая проблемные случаи.

Также в рамках наблюдения за выборами заключены соглашения о сотрудничестве с политическими партиями «Единая Россия», «Справедливая Россия- За правду», «Российской партией пенсионеров», «Партией Роста» и НКО

Помимо взаимодействия с партиями, штабы уделяют внимание вовлечению молодёжи в процесс независимого наблюдения за выборами.