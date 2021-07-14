ЗАМАНА - Прививка или COVID-19?

Прививка или COVID-19?

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14 июля, 2021. Среда 16:31
Прививка или COVID-19?

Ежедневно в Дагестане растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Коечный фонд под лечение ковидных пациентов увеличивается, об этом сообщается на сайте регионального Минздрава. Так, на сегодняшний день для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию перепрофилировано 56 медицинских организаций, где развернуто 5 252 койки, сообщает ЦУР РД со ссылкой на пресс-службу Минздрава РД.

Прививка или COVID-19?
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По словам специалистов, вирус мутировал и инфекции подвержено более молодое население. Если вначале, во времена первой волны, в зоне риска находились люди пожилого возраста, то теперь в больницах региона находятся с подозрением на COVID-19 молодые люди.

Как отмечают уже переболевшие коронавирусной инфекцией, лучше обезопасить себя вакциной, нежели переживать и беспокоиться за жизнь и здоровье близких людей. Врачи призывают людей не верить слухам, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах.

По проведенным опросам среди переболевших коронавирусной инфекцией, выяснилось, что люди во время болезни переживали не столько за себя, сколько за жизнь родственников старшего поколения, особенно за тех, у кого были хронические заболевания.

За прошедшие сутки в республике зафиксировано 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли три человека. За весь период на территории Дагестана COVID-19 заразились 38 309 человека, погибло 1 595.  

 

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