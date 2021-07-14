По словам специалистов, вирус мутировал и инфекции подвержено более молодое население. Если вначале, во времена первой волны, в зоне риска находились люди пожилого возраста, то теперь в больницах региона находятся с подозрением на COVID-19 молодые люди.
Как отмечают уже переболевшие коронавирусной инфекцией, лучше обезопасить себя вакциной, нежели переживать и беспокоиться за жизнь и здоровье близких людей. Врачи призывают людей не верить слухам, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах.
По проведенным опросам среди переболевших коронавирусной инфекцией, выяснилось, что люди во время болезни переживали не столько за себя, сколько за жизнь родственников старшего поколения, особенно за тех, у кого были хронические заболевания.
За прошедшие сутки в республике зафиксировано 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли три человека. За весь период на территории Дагестана COVID-19 заразились 38 309 человека, погибло 1 595.