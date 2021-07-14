Министр строительства Дагестана рассказал, почему поднялись цены на недвижимость

В очередном выпуске радиопрограммы «ЦУР на неделе» принял участие министр строительства Республики Дагестан Артур Сулейманов. Он ответил на вопросы жителей, касающиеся строительной отрасли в республике.

Первый вопрос стал отсылкой к прямой линии Владимира Путина, прошедшей 30 июня. Тогда президент отметил необходимость властей бороться с ростом цен на строительном рынке. Как и в других регионах России, резкий скачок цен наблюдается и в Дагестане. Министр строительства РД объяснил это увеличением роста цен от 40 до 200% на строительные материалы и металлоконструкции.

«Если приводить в примеры те объекты, которые мы курируем и вводим в эксплуатацию, то там стоимость металлопродукции, строительно-монтажных работ составляет порядка 10-12%. При росте цен на 70% мы получаем и рост стоимости всего объекта на 70%. Это проблема федерального уровня», - сказал министр строительства Дагестана.

По его словам, правительство нацелено на то, чтобы снизить стоимость стройматериалов за счёт экспортных пошлин.

Значительный подъем стоимости стройматериалов не обошелся без влияния пандемии коронавируса, повлекшей ограничения доступа мигрантов к внутреннему строительному рынку.

Сулейманов подчеркнул, что несмотря на трудности сегодняшнего дня, и республиканские, и общероссийские показатели по вводу жилья были достигнуты, в том числе, благодаря тем мерам, которые применялись.

«Строительная отрасль одна из немногих, которая несмотря на ограничения, продолжала функционировать. По контрактам автоматически были продлены сроки, было сделано все для того, чтобы поддержать отрасль», - подчеркнул руководитель Минстроя РД.

Артур Сулейманов также отметил, что более 60% сотрудников министерства строительства Дагестана уже вакцинировались. Он считает, что это единственное разумное решение в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, был затронут вопрос хаотичной застройки, являющейся проблемой не только в Махачкале, но и других крупных городах Дагестана.

«Для того, чтобы хаос в строительной части республики снизился, нам надо создать прозрачные условия на основе инвестиционных контрактов для застройщиков, которые готовы строить по закону. Необходимо жестче контролировать те стройки, которые реализуются незаконно. Их на 2021 год в республике более 48», - заявил Сулейманов.