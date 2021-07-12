Идет подготовка к предстоящим выборам в единый день голосования

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Дагестане пройдут избирательные кампании различного уровня. Подробно об этом рассказывает Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан Магомед Дибиров.

- Какие выборы пройдут в Дагестане в единый день голосования в 2021 году?

- В этом году в единый день голосования в Дагестане предстоит провести избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва, а также порядка 90-та избирательных кампаний на муниципальном уровне.

Организацию работы по подготовке и проведению предстоящих выборов на территории республики осуществляют Избирательная комиссия Республики Дагестан, 54 территориальные избирательные комиссии и 1 927 участковых избирательных комиссий. В составе избирательных комиссий подготовкой выборов будут заниматься порядка 13 000 членов с правом решающего голоса.

- Как будут избираться депутаты Государственной Думы?

- Государственная Дума избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Половина депутатов (225) будет избрано по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, а другая половина — по 225 одномандатным округам: один округ – один депутат.

В Дагестане образовано три одномандатных избирательных округа: № 10 Республика Дагестан – Северный одномандатный избирательный округ, № 11 Республика Дагестан – Центральный одномандатный избирательный округ, № 12 Республика Дагестан – Южный одномандатный избирательный округ. Избирательная комиссия РД в этих трех одномандатных округах наделена полномочиями окружных избирательных комиссий.

- Какие партии могут участвовать в выборах?

- На сегодня 32 политические партии имеют право принимать участие в выборах. В Республике Дагестан – 31 региональное отделение политических партий, которые могут выдвинуть списки кандидатов на выборах депутатов парламента республики. Без сбора подписей в Государственную Думу вправе выдвинуть кандидатов 14 политических партий, в Народное Собрание – 7 политических партий.

Избиркомом Дагестан будет оказываться возможное содействие кандидатам и избирательным объединениям на выборах. В рамках этого Комиссией были проведены обучающие семинары для их представителей.

- Кто может избираться в Госдуму?

- Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, постоянно проживающий в Российской Федерации и имеющий право участвовать в выборах.

- А как проходят выборы в парламент республики?

- Народное Собрание Республики Дагестан избирается сроком на 5 лет и состоит из 90 депутатов. Они избираются по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в депутаты.

- Как проходит выдвижение кандидатов в депутаты Народного Собрания?

- Кандидаты в депутаты Народного Собрания выдвигаются избирательными объединениями в составе списков кандидатов. Избирательным объединением на выборах депутатов Народного Собрания является политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделение, зарегистрированное на территории Республики Дагестан. Избирательное объединение может выдвинуть один список кандидатов.

Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов определяются избирательным объединением в соответствии с требованиями Закона.

В выдвинутый политической партией или ее региональным отделением республиканский список кандидатов наряду с членами данной политической партии могут быть включены граждане, не являющиеся членами данной или иной политической партии. При этом такие лица могут составлять не более 50 процентов от числа кандидатов, включенных в список кандидатов. В список кандидатов не могут быть включены граждане, являющиеся членами иных политических партий.

- Кто сможет принять участие в голосовании?

- В голосовании на выборах имеют право принимать участие граждане РФ, достигшие 18 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Также смогут голосовать граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, не имеющие регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребывания на территории Республики Дагестан не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

- Как будет обеспечиваться открытость процедуры голосования?

- Избирательными комиссиями принимаются необходимые меры для обеспечения открытости и прозрачности процесса голосования, создания благоприятных условий для наблюдения за ходом голосования.

В составах самих участковых избирательных комиссий работают представители практически всех существующих в стране политических

партий. На избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от субъектов общественного контроля, кандидатов, политических партий.

На всех этапах работы избирательных комиссий также смогут присутствовать представители СМИ, а в дни голосования - аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой информации.

Все помещения территориальных избирательных комиссий и 381 избирательный участок будут оборудованы видеокамерами с выводом сигнала в дни голосования в интернет.

На предстоящих выборах будет применяться и технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом – QR-кодом.

Таким образом, за ходом голосования и подведением его итогов будет обеспечен полноценный контроль как со стороны избирательных комиссий, так и наблюдательского сообщества, аккредитованных журналистов.

- Можно ли будет на предстоящих выборах проголосовать по месту нахождения, а не там где ты прописан?

- Да, в рамках процедуры «Мобильный избиратель» любой избиратель, который не сможет проголосовать на избирательном участке по месту регистрации, сможет это сделать на избирательном участке по месту нахождения, если заранее и в определенные сроки подаст заявление.

В этой связи подписано соглашение между Избиркомом Дагестана и МФЦ республики. Подать в МФЦ заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно со 2 августа по 13 сентября 2021 года. Также такое заявление можно будет оформить через сервис Единого портала Госуслуг, в территориальной и участковой избирательных комиссиях.

- Будет ли использоваться в нашей республике система дистанционного электронного голосования?

- В 2021 году электронное голосование пройдет в 7 регионах: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, городах федерального значения Москве и Севастополе. В Дагестане голосование будет проходить в традиционной форме на избирательных участках. Также избиратели, которые не смогут прибыть в помещение для голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования, смогут проголосовать у себя дома, если подадут соответствующее обращение в участковую избирательную комиссию.

- Голосование в Государственную Думу восьмого созыва впервые будет проводиться несколько дней подряд. Будет ли трехдневное голосование распространяться и на выборы в Народное Собрание седьмого созыва?

- Центризбирком принял решение о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Голосование на выборах в сентябре будет проходить в

течение трех дней подряд: 17,18 и 19 сентября. Разработан также механизм, как будут храниться документы 17 и 18 сентября. Подсчет голосов избирателей будет проводиться сразу после окончания времени голосования в последний из трех дней выборов. Трехдневное голосование - это необходимая мера, чтобы максимально развести избирателей по разным дням голосования и не подвергать серьезной опасности в условиях коронавирусной инфекции. Главный приоритет – безопасность и удобство для избирателей.

- Как во время выборов будет обеспечиваться безопасность избирателей на участках?

- В связи с сохраняющейся эпидемиологической ситуацией актуальными остаются также вопросы обеспечения сохранности здоровья участников выборов.

Мы готовимся к тому, что будут сохранены все требования по обеспечению безопасности и здоровья участников избирательного процесса. Избирательными комиссиями будут приняты для этого все необходимые меры. Это маски, перчатки, санитайзеры, санитарная дистанция и другие обязательные атрибуты. В этих целях Избирательной комиссией будут решены вопросы обеспечения достаточным количеством средств индивидуальной защиты, антисептических средств участников выборов, помещений для голосования.

Около одной тысячи избирательных участков в республике расположены в помещениях образовательных учреждений. В целях исключения нахождения в период голосования обучающихся на территориях, где расположены избирательные участки, Избирательной комиссией РД и Министерством образования и науки РД заключено Соглашение, в рамках которого будут решены вопросы организации учебного процесса в этот период.

Одним из основных приоритетов в нашей работе, безусловно, является обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей, членов избирательных комиссий, других лиц, которые будут находиться в помещениях для голо