ЗАМАНА - Жителям Дагестана рекомендуют пользоваться только кипяченой водой во избежание новых отравлений

Жителям Дагестана рекомендуют пользоваться только кипяченой водой во избежание новых отравлений

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09 июля, 2021. Пятница 10:40
Жителям Дагестана рекомендуют пользоваться только кипяченой водой во избежание новых отравлений

В результате ливневых дождей в Дагестане ряд муниципалитетов, включая столицу, остался без электричества и водоснабжения.

Жителям Дагестана рекомендуют пользоваться только кипяченой водой во избежание новых отравлений
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Загрязнились также и источники питьевой воды. Во избежание вспышки инфекционных заболеваний специалисты управления Роспотребнадзора по РД рекомендуют жителям региона не употреблять воду из-под крана в бытовых целях. Они советуют пользоваться кипяченой водой в быту, а для питья использовать либо бутилированную, либо кипяченую (после отстаивания) воду.

 

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