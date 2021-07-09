Жителям Дагестана рекомендуют пользоваться только кипяченой водой во избежание новых отравлений

В результате ливневых дождей в Дагестане ряд муниципалитетов, включая столицу, остался без электричества и водоснабжения.

Загрязнились также и источники питьевой воды. Во избежание вспышки инфекционных заболеваний специалисты управления Роспотребнадзора по РД рекомендуют жителям региона не употреблять воду из-под крана в бытовых целях. Они советуют пользоваться кипяченой водой в быту, а для питья использовать либо бутилированную, либо кипяченую (после отстаивания) воду.



