Проблемы опустынивания Черных земель и Кизлярских пастбищ обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Заместитель Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 7 июля, принял участие в работе круглого стола «Актуальные проблемы опустынивания Черных земель и Кизлярских пастбищ и пути их решения». Мероприятие прошло на базе дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук в Махачкале.

В обсуждении приняли участие специалисты Минсельхозпрода РД, представители научной сферы.

Как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, в последние годы проблема деградации Черных земель и Кизлярских пастбищ становится актуальной в связи с прогрессированием процессов опустынивания этих земель. Особую тревогу вызывают земли, где открытые пески вплотную подошли к населенным пунктам, вызывая не только экологические, но и негативные социальные последствия в этом регионе.

«В Ногайском районе возникли и активно прогрессируют три крупных очага опустынивания, крайне опасный и дошедший до последней стадии участок, находится у населенного пункта Кумли, общая площадь данного участка доходит до 8 тыс. га. Второй очаг площадью 2 тыс. га находится севернее районного центра Терекли-Мектеб. Третий находится на территории госплемзавода «Червленые Буруны» площадью 1,5 тыс. га, которые угрожают непосредственно 10 населенным пунктам.

На стадии экологического бедствия находится территория, где большое распространение имеют материковые пески, ярким представителем являются терско-кумские пески. В результате частых и сильных ветров происходит ветровая эрозия, которая образует песчаные барханы. Ареал распространения песчаных барханов ежегодно все больше и больше охватывает площадь земель отгонного животноводства. Ситуация еще более усугубляется отсутствием гарантированного водообеспечения участков, от которого зависит равномерность нагрузки на тот или иной участок пастбищ»,- пояснил вице-премьер.

Было отмечено, что во второй половине октября 2020 года в Кочубейской зоне отгонного животноводства пыльные бури нанесли большой ущерб пастбищным угодьям, хозяйственным постройкам республики, объемы которого предстоит еще оценить.

По итогам совещания выработаны предложения в целях предотвращения дальнейшего усиления процессов опустынивания Черных земель и Кизлярских пастбищ.