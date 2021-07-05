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Подача заявления для участия в программе на портале «Работа в России»
- Автор Шахри
- 05 июля, 2021. Понедельник 12:24
Для подачи заявления в первую очередь необходимо зайти на портал «Работа в России»в качестве работодателя (вкладка в правом верхнем углу должна быть отмечена синим цветом).
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