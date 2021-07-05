ЗАМАНА - Бренды национальной кухни Дагестана будут продвигаться на общероссийский рынок

Бренды национальной кухни Дагестана будут продвигаться на общероссийский рынок

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05 июля, 2021. Понедельник 07:15
Бренды национальной кухни Дагестана будут продвигаться на общероссийский рынок

Об этом сообщил Президент Национальной Ассоциации Кулинаров России Виктор Беляев на встрече с Врио министром по туризму и народным художественным промыслам РД Эмином Мердановым. Встреча состоялась сегодня, 2 июля, в Минтуризме РД. В ней так же приняли участие статс-секретарь заместитель министра Абдула Магомедов, Президент ДРОО «Ассоциация Кулинаров» Кумсият Мирзаева и другие.

Бренды национальной кухни Дагестана будут продвигаться на общероссийский рынок
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В ходе встречи обсуждались вопросы продвижения на общероссийский рынок брендов национальной кухни дагестанских народов и экологически чистой продукции, производимой в Дагестане.
Кроме того, Виктор Беляев рассказал руководителю Минтуризма РД о новом проекте, который планируется провести совместно с Россотрудничеством - «Российский шеф». Беляев отметил, что Дагестан выбран в качестве первой пилотной площадки для реализации.
«Дагестан уникален во всех смыслах: традиции, гостеприимный народ, а главное – уникальная природа. Поэтому именно в Дагестане пройдет один из этапов проекта»,- отметил Беляев.
Как рассказал Президент Национальной Ассоциации Кулинаров, в проекте будут участвовать кулинары, в том числе иностранные. На первом этапе они будут знакомиться с кухней регионов России через мастер-классы. Вторым этапом станет непосредственное знакомство участников проекта с регионами. И первым регионом станет Дагестан. Далее все участники будут презентовать полученные кулинарные навыки в своих регионах и рассказывать о тех республиках России, где прошел проект.
Руководитель Минтуризма РД Эмин Мерданов поблагодарил Виктора Беляева за визит и отметил, что одним из основных впечатлений, которое остается у туристов о Дагестане – это местная кухня.
«Перспектива развития гастротуризма в Дагестане очень велика. Развитие этого направления в сфере туризма даст Дагестану увеличение численности туристов. Уверен, проект, который Вы и ваша команда будете реализовывать в Дагестане, также будут этому способствовать»,- заявил Мерданов.
В завершение встречи Эмин Мерданов и Виктор Беляев наградили Почетным знаком Национальной Ассоциации Кулинаров России Президента ДРОО «Ассоциация Кулинаров» Кумсият Мирзаеву.

 

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