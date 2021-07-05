В Дагестане объекты туризма информируют о важности соблюдения мер предосторожности от распространения коронавируса

В Дагестане в рамках проекта «Безопасный туризм» проводится разъяснительная работа на всех объектах туризма.

Как сообщили в Минмолодежи республики, волонтеры доводят до владельцев объектов туризма актуальную информацию о важности соблюдения мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса и при распределении мест в гостиничном фонде. В частности, волонтеры информируют, что у заселяющихся необходимо запрашивать документ, подтверждающий прохождение вакцинации или же наличие антител.





