Как сообщили в Минмолодежи республики, волонтеры доводят до владельцев объектов туризма актуальную информацию о важности соблюдения мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса и при распределении мест в гостиничном фонде. В частности, волонтеры информируют, что у заселяющихся необходимо запрашивать документ, подтверждающий прохождение вакцинации или же наличие антител.
В Дагестане объекты туризма информируют о важности соблюдения мер предосторожности от распространения коронавируса
- Автор Шахри
- 05 июля, 2021. Понедельник 07:09
В Дагестане в рамках проекта «Безопасный туризм» проводится разъяснительная работа на всех объектах туризма.
Как сообщили в Минмолодежи республики, волонтеры доводят до владельцев объектов туризма актуальную информацию о важности соблюдения мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса и при распределении мест в гостиничном фонде. В частности, волонтеры информируют, что у заселяющихся необходимо запрашивать документ, подтверждающий прохождение вакцинации или же наличие антител.
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