Правительство Дагестана выделит средства на строительство новых котельных в нескольких городах республики

Напомним, в соответствии с решением Врио Главы РД Сергея Меликова в этом году республиканский штаб по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду возглавил Председатель Правительства республики. В частности, Абдулпатах Амирханов осмотрел объекты жилищно-коммунального хозяйства (источники водоснабжения, подстанции, городские электросети и т.д.) в г. Избербаш, Дагестанские Огни, Дербент и п.Мамедкала.

Абдулпатах Амирханов сообщил, что в Правительстве планируется провести заседание штаба, но перед этим решено воочию оценить, в каком состоянии сегодня система ЖКХ на местах и устранить проблемные вопросы, чтобы все муниципалитеты получили паспорта готовности к началу сезона. Насущной для многих муниципалитетов является проблема с теплоснабжением. В этой связи Правительством РД принято решение о выделении финансовых средств для проектировки новых котельных по ряду городов, в том числе Дагестанские Огни, Хасавюрт и Кизилюрт:

«Ситуация в этих городах особенно сложная. Планируем, что проекты будут готовы, и мы завершим все процедуры до конца года, к строительству приступим уже в следующем году. Общий принцип здесь такой - мы хотим уйти от старых отопительных систем, когда трубы прокладывались по всему населенному пункту, и сегодня они в ненадлежащем состоянии, имеются большие потери. Это будет современная система по принципу автономного отопления, это будет «два в одном» - и отопление, и горячая вода», - рассказал Амирханов.

Актуальной остается и проблема с водоотведением и водоснабжением. Говоря о ситуации в городе Избербаш, Председатель Правительства рассказал, что в настоящее время идет проектирование 5 проектов по объектам водоснабжения и водоотведения: «До конца года планируется получить заключение государственной экспертизы проектной документации, чтобы на будущий год предусмотреть в бюджете республики средств на строительство объектов и окончательно решить проблемы с водой в Избербаше», - заявил премьер-министр РД.

В Избербаше правительственная делегация проинспектировала состояние резервуаров и лаборатории МУП «Горводоканал», котельной МУП «Теплосети», городских электросетей. Как прокомментировал глава Избербаша Магомед Исаков, в котельных ведутся подготовительные работы, к сезону они будут готовы.

В поселке Мамедкала делегация посетила подстанцию и источник водоснабжения Даш-булаг. В населенном пункте имеются проблемы с электроснабжением, Абдулпатах Амирханов поручил профильным структурам проработать эти вопросы совместно с ОАО «Дагэнерго» и ПАО «Россети».

В городе Дагестанские Огни премьер-министр республики посетил котельную, подстанцию. Также была обсуждена ситуация с очистными сооружениями и водоснабжением города. Жилой фонд города обеспечивается тепловой энергией от старых котельных, в которых установлены котлы 1940 года выпуска, а были установлены в 1971 году после демонтажа с Завода стекловолокна. Техническое состояние котлов неудовлетворительное. В текущем году ведется проектировка новой котельной для города.

В рамках визита в город Дербент Абдулпатах Амирханов посетил насосные станции МУП Дербент 2.0 (водоканал) и новую модульную котельную. Как пояснил глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, современная котельная позволяет улучшить качество подачи теплоснабжения и снизить потери, работа котельной полностью автоматизированна. В текущем году в городе строятся 5 новых блочно-модульных котельных, они будут запущены к началу отопительного сезона. Они заменят две крупнейшие котельные города, обслуживающие до 85% всех потребителей тепловой энергии. Также, по словам мэра Дербента, в городе запланирован ремонт 5990 погонных метров сетей теплоснабжения. Ранее в рамках госпрограммы комплексного развития города было отремонтировано свыше 7,7 тыс. погонных метров сетей.

Отметим, что аналогичный выезд в рамках подготовки объектов ЖКХ к зиме планируется совершить и в Северную зону республики.

В поездке Председателя Правительства сопровождали заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов, Руководитель Государственной жилищной инспекции РД Сергей Касьянов, заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Артур Амутинов, первый замминистра энергетики и ЖКХ республики Эфенди Хайдаков.