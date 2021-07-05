Открыл и вел его Секретарь регионального отделения Партии, врио Главы региона Сергей Меликов.В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители Избирательной комиссии Республики Дагестан, Управления Минюста РФ по РД, делегаты, избранные от местных отделений Партии.В рамках конференции был определен список кандидатов в депутаты Народного Собрания РД седьмого созыва, выдвигаемый по единому республиканскому избирательному округу.

Делегаты от партии путем тайного голосования единогласно его утвердили. За его утверждение проголосовали все присутствовавшие 250 делегатов.

Список кандидатов возглавил врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов. В тройку кандидатов по общереспубликанской части списка, помимо главы региона, вошли сенатор Сулейман Керимов и депутат Государственной Думы ФС РФ Заур Аскендеров.

В числе тем, вынесенных на заседание конференции, также были организационно-уставные вопросы, по каждому из которых были приняты соответствующие решения.

В завершение по традиции в торжественной обстановке состоялось вручение партийных билетов новым членам Партии.

Отметим, что предваряя работу Конференции, Сергей Меликов провел заседание Президиума Регионального политического совета Партии в обновленном составе.