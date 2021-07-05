Открывая заседания, Сергей Меликов подчеркнул, что вопросы соблюдения градостроительного законодательства и противодействия незаконному строительству являются острыми для общественных настроений.

«В настоящее время выработан ряд решений по улучшению ситуации и наведению порядка в этой сфере. Приводятся в соответствие с федеральным законодательством республиканские нормативные правовые документы, регулирующие строительные нормы и правила. Актуализируются основополагающие градостроительные документы регионального уровня», – отметил Меликов. Незаконное строительство Руководитель субъекта акцентировал внимание на продолжающееся незаконное строительство домов: «Мы видим, что незаконное строительство как шло, так и продолжает идти. И сегодня к тем 457 домам, о которых мы говорим в течение года, получаем еще порядка около ста. И это не предел, потому что, по имеющейся оперативной информации, у нас дома продолжают возводиться незаконно».

Также Сергей Меликов отметил, что во многих городах возникают проблемы с переселением людей из ветхого жилья: «Люди живут в домах, где нет ни света, ни газа, ни воды. Лифты не работают, и никакого благоустройства нет. В большинстве случаев строительство многоквартирных жилых домов ведется без учета установленного порядка уплотнения городской среды, наличия социальных объектов, имеющихся тротуаров, парков, скверов и дворов», – сказал глава региона, отметив, что все это создает условия для коррупционных схем ведения бизнеса.

Глава региона сообщил, что Минстроем РД за 2020 год и 5 месяцев этого года проведено более 700 проверок, выявлено около 600 правонарушений. МВД по Республике Дагестан совместно с другими компетентными органами за истекший период 2021 года в сфере строительства выявлено более 130 преступлений. Ущерб по возбужденным уголовным делам составил свыше 120 млн рублей, возмещено более 32 млн рублей. «Несмотря на проводимую работу, на большое количество выявленных нарушений законодательства, вынесенных постановлений, основная цель – наведение порядка в строительной отрасли – не достигается», – заявил Сергей Меликов.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов доложил о том, что содержание генеральных планов не соответствует нормативным требованиям к описанию и отображению, в том числе: в генпланах границы муниципальных образований отображаются в нарушение с законом республики; графические материалы проектов генпланов представляются в виде набора цифровых тематических карт, который не совместим с форматами ФГИС ТП и ГИСОГД. Кроме того, только в двух муниципальных образованных республики размещены местные нормативы градостроительного проектирования в ФГИС ТП.

Среди нарушений главный архитектор региона также отметил случаи выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства вне соответствии с нормативными требованиями.

Руководитель Минстроя Дагестана Артур Сулейманов предложил ввести практику оцифровки всех действующих разрешений на строительство для дальнейшего опубликования в интернете. Он пояснил, что в реестр войдут как выдаваемые, так и ранее выданные разрешения. Это позволит потенциальным покупателям предварительно ознакомиться с документом и проверить информацию на соответствие с предлагаемыми застройщиком условиями. Министр привел в пример случаи, когда разрешение было выдано на определенную этажность, однако в строительство добавлялись дополнительные этажи или целые подъезды.

Сулейманов также сообщил, что в Дагестане нет официально зарегистрированных обманутых дольщиков. В связи с этим, республика не может получить федеральные средства на достройку проблемных домов.

Сергей Меликов поддержал инициативу о создании реестра оцифрованных разрешений на строительство. Также глава региона прокомментировал слова министра о дольщиках: «Их настолько обманули, что они даже не могут быть признаны обманутыми. Этому необходимо поставить конец. Сегодня в стране есть целые программы для помощи людям этой категории, а мы только начинаем этим заниматься. При том, что заявление от обманутых дольщиков поступают ежемесячно». Обращение с ТКО По вопросу о состоянии и принимаемых мерах по улучшению обращения с твердыми коммунальными отходами в республике выступил министр природных ресурсов и экологии РД Рахман Гамидов. Он сообщил, что в целях создания оптимальной системы обращения с ТКО в регионе проводится работа по разработке концепции корректировки Территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. После завершения работ по разработке Концепции, которое запланировано на сентябрь, будет откорректирована и утверждена Терсхема, в соответствии с которой будут проведены конкурсные процедуры для выбора постоянных эффективных региональных операторов.

По словам Гамидова, для полноценной эффективной работы системы обращения с ТКО на территории региона имеется ряд проблем. Среди них одной из главных является отсутствие необходимой инфраструктуры. Другой не менее важной проблемой, сдерживающей переход на новую систему обращения с ТКО, является изношенный контейнерный парк, недостаточное количество контейнерных площадок и контейнеров во всех населенных пунктах республики.

Руководитель региона согласился с необходимостью создания целостной территориальной схемы с учетом прогнозируемых объемов, площадей для различного рода производств, как перерабатывающих, так и временного складирования, а также логистики перевозок. «Это объемный документ, которого никогда в Дагестане не было. Я не знаю, как до этого документа с мусором обращались», – сказал глава республики.

В ходе заседания Сергей Меликов отметил неудовлетворительную работу Минприроды РД и мэрии Махачкалы по ликвидации возгорания в конце мая мусорной свалки вблизи пос. Талги. В связи с этим глава региона поручил Рахману Гамидову в течение 2 дней доложить Председателю Правительства РД Абдулпатаху Амирханову об обстоятельствах, причинах и последствиях произошедшего и представить предложения по недопущению подобного в будущем.

Кроме того, на заседании выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. Он сообщил о том, что за последние полтора года к ним поступило более 150 обращений о нарушениях в области ТКО. В результате управлением были проведены проверки и приняты соответствующие меры. «Наложены административные штрафы на компании на сумму 1,5 млн рублей только за последний год», – сообщил Павлов.

В завершение глава республики обратил внимание на актуальность обсуждаемых вопросов и отметил, что они непосредственно касаются экологической безопасности и жизни и здоровья граждан в целом.