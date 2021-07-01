Путин рекомендовал главе Дагестана чаще проводить прямые эфиры

Во время прямой линии с народом Владимир Путин рекомендовал губернаторам регионов РФ проводить свои прямые линии. По мнению главы государства, такая обратная связь поможет скорректировать работу в различных сферах регионов.

"Важно то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. Это чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах - социальной политике, здравоохранении, жилищном строительстве. Поэтому я рекомендовал бы руководителям регионов, моим коллегам, прислушаться к мнению граждан”, - отметил президент и добавил, что региональным властям необходимо стремиться к тому, чтобы "все работало в автоматическом режиме".

Общественный деятель Булач Чанкалаев поддержал предложение президента и считает, что многие вопросы можно решать на уровне регионов.

«И правильно, что президент рекомендовал главам регионов проводить прямые линии. Это позволит здесь и сейчас разбирать глобальные вопросы. Эфиры должны быть с участием главы, министров и депутатов. Также должны быть подготовлены отчеты проделанной работы и планы на будущее. Надеюсь, что у нас скоро введут такую практику», - отметил Булач Чанкалаев.

Прямая трансляция, по мнению депутата Молодежного парламента г. Махачкалы Эйши Джалаевой, дает возможность наблюдать, как наш глава напрямую общается с жителями. «Мне особенно понравилось, что у каждой территории в России будет свой куратор из федерального правительства. Думаю, это улучшит работу в регионе», - добавила Джалаева.

В апреле текущего года врио главы Дагестана Сергей Меликов провел прямой эфир с жителями региона и ответил на все волнующие их вопросы. В течение месяца несколько тысяч обращений на имя руководителя республики поступали через портал voprosmelikovu.ru и Instagram-аккаунт @agiprd. Принимались также голосовые сообщения и видеовопросы. Во время эфира жители также звонили и задавали свои вопросы. На связи со студией были руководители органов исполнительной и муниципальной власти Дагестана.

«Приятно, что глава государства трепетно относится к каждому жителю. На все поступающие вопросы он отвечал развернуто, не по принципу «лишь бы ответить», а именно со старанием понять суть вопроса и дать полноценный ответ. Прямая линия была достаточно емкой по своему содержанию», - отметил член Общественной палаты РД и руководитель социального проекта «Агитос» Гасан османов.

А. Гаджимирзаева