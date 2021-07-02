Цены на туризм в Дагестане остались на уровне прошлого года

На прошедшей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина был затронут вопрос роста цен на курортах страны. Глава государства объяснил, что скачок цен связан с перезагруженностью курортов.

«Рост цен связан с тем, что многие страны остаются закрытыми, у них постоянно меняются требования. Многие люди боятся лететь за границу. Все это приводит к перегрузке наших курортов. И закономерно, что цены растут», - прокомментировал президент.

Стоит отметить, что в числе излюбленных туристических мест для жителей страны является Дагестан. С каждым годом в республике растет количество туристов, а также, в регион приезжают известные телеведущие и звезды российского шоу-бизнеса.

Как подчеркнул Владимир Путин в России стоит задача развития внутренней туристической инфраструктуры.

“У нас долгое время не развивалась туристическая инфраструктура”, - признал Владимир Путин. Президент объявил о мерах поддержки государства внутреннему туризму: в частности, он упомянул о создании госкорпорации, которая будет предоставлять кредиты частным предпринимателям.

Выступление Владимира Путина прокомментировал генеральный директор ООО "ЭТНОТРЕВЕЛ" Саадула Омаров.

«Мы на практике видим, что государство начало вкладываться во внутренний туризм - есть программы субсидирования предприятий, задействованных в сфере туризма, проекты по развитию туристической инфраструктуры. Региональное министерство по туризму и народным художественным промыслам активно сотрудничает с туристическими компаниями и это очень радует. Что касается тезиса повышения цен на внутренний туризм, то не совсем согласны, так как в Дагестане они остались практически на уровне цен прошлого года», - отметил ген.директор туристической отрасли.

Гуля Джамалова