ЗАМАНА - Дагестанская молодежь получит выплаты на посещение культурных учреждений

Дагестанская молодежь получит выплаты на посещение культурных учреждений

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01 июля, 2021. Четверг 22:21
Дагестанская молодежь получит выплаты на посещение культурных учреждений

Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может получить в ближайшем будущем стимулирующие выплаты на посещение культурных учреждений. Об этом Глава государства заявил на прошедшей прямой линии 30 июня.

Дагестанская молодежь получит выплаты на посещение культурных учреждений
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По словам Владимира Путина, Правительство несколько месяцев обсуждали этот проект и пришли к тому, что назовут его «Пушкинская карта».

Что это значит?

По данной карте, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить театры, музеи и выставки. На карту разово поступят 3000 рублей на 4 месяца, эти средства можно будет потратить на билеты в культурные учреждения. Владимир Путин: “Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены на многом экономить. Рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются возможностью и смогут посещать не только региональные, но и всероссийские культурные учреждения”, - сказал президент.

Владимир Путин отметил, что картой можно будет воспользоваться с сентября 2021 года.

Начальник Управления образования г. Махачкалы Вадим Дибияев прокомментировав инициативу Владимира Путина о создании «Пушкинской карты», отметил важность этой системы.

«Система «Пушкинская карта» — это стимулирующая выплата и действительно важный и социально-ориентированный шаг в воспитании молодого поколения. «Пушкинская карта» даст возможность нашей молодежи приобщиться к культурному наследию нашей страны, своего региона, города. Если ранее многим молодым людям не хватало средств на посещение музеев, театров и выставок, то данный проект позволит им посещать учреждения культуры за счет государства. Проект рассчитан на подростков в возрасте с 14 лет, - именно в этом возрасте нам важно правильно ориентировать подрастающее поколение, воспитать и вырастить личность с духовно-нравственными и эстетическими качествами», - сказал Вадим Дибияев.

Гуля Джамалова

 

 

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