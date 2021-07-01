Позицию Путина в вопросе вакцинации поддержали дагестанские общественники

Главной темой прошедшего прямого эфира с Владимиром Путиным ожидаемо стали - коронавирус и вакцинация. Тема эта важна для дагестанцев не только потому что республика стала лидером среди аутсайдеров по темпу вакцинации, но и потому, что число зараженных все еще растет и палаты в красной зоне не пустеют. Дилетантские информационные вбросы заставляют дагестанцев сомневаться в необходимости вакцинироваться, даже несмотря на количество больных и тяжелую симптоматику этой болезни. По данным Минздрава РД, ежедневно больше 100 жителей Дагестана поступают в больницы.

Как показала практика прошлого, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцины. Глава государства выступил против обязательной вакцинации, но отметил, что в регионах она призвана для предотвращения локдауна. «У нас четыре вакцины. Они высокотехнологичны, безопасны и эффективны. Надеюсь, что предубеждение граждан будет проходить”, - сказал президент, добавив, что сам привился "Спутником V".

Журналист и руководитель волонтерского движения «Феникс» Исрафил Исрафилов с самого начала пандемии вещает из красной зоны и знает не понаслышке, с какими страшными последствиями сталкиваются зараженные.

«Каждый день наблюдаю за ситуацией с пандемией в Махачкале. Очень много людей поступают к нам в больницу. Рядом всегда их отчаявшиеся родственники с просьбами о помощи. Нередко наблюдаем и потери. Считаю, что глава государства очень верно подметил, - опасна для жизни не прививка, опасен для жизни коронавирус», - сказал Исрафил Исрафилов. Живя несколько месяцев вместе с врачами в ГКБ №1, он снял серию материалов о их труде и о первых коронавирусных пациентах.

Согласно данным Роспотребнадзора, юрист Тимур Гусаев стал первым пациентом в регионе, у которого был диагностирован коронавирус. Он отметил заявление Путина о том, что в России создается система реабилитации после коронавируса. По словам президента, на это уже выделены серьезные деньги и в ближайшее время будет закуплено необходимое оборудование. «Часто наблюдал, что даже после исцеления от Covid-19 люди долго восстанавливаются и приходят в себя. В числе тех, кто прошел этот реабилитационный период, был и я. Считаю, что специализированная реабилитация, особенно для людей в возрасте и с хроническими заболеваниями, очень актуальна», - поделился Тимур Гусаев.

Общественный деятель Булач Чанкалаев считает вакцинацию больным вопросом и отмечает необходимость доводить до людей полную и точную информацию.

«Без информации и знания ситуации люди очень опасаются. Президент отметил, что обязательной вакцинации в России нет, я солидарен с ним в этом», - сказал он.

В ходе прямой линии президент напомнил и о том, что незаконно увольнять за отказ от прививки при наличии медотвода. «Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации и увольнять никто не имеет права», – прокомментировал Владимир Путин.

А. Гаджимирзаева