Что должен знать гражданин с задолженностями по кредиту

30 июня, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, президент рассказал о том, что подписал Закон о защите минимального дохода должника. Суть закона в том, что с должника не может взиматься задолженность по кредиту, если у человека остается сумма ниже прожиточного минимума.

Такая мера поможет людям не оказаться совсем без средств существования, после выплаты по кредитам.

Стоит напомнить и о других мерах защиты прав граждан при возврате задолженностей. Так, согласно Федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», взимать средства по задолженности может только кредитор.

Также такими полномочиями наделено лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

При этом важно сказать, что взиманием не имеет право заниматься человек имеющий неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности.

Также недопустимо взаимодействие с должником посредством международной связи. Вам не имеют право звонить, писать сообщения, отправлять электронные письма лица, которые находятся за пределами нашей страны.

Что касается самих способов взимания средств по задолженности, то закон строго регламентирует действия кредитора. Вы должны знать, что к вам не имеют право применять физическую силу, либо угрожать ее применением, угрожать убийством или причинением вреда здоровью.

Вам не могут угрожать порчей имущества, оказывать психологическое давление, унижать вашу честь и достоинство.

Также сведения о должнике не могут быть распространены в интернете, либо где-то еще. Исключением является передача в определенных случаях сведений в Центральный Банк России.

Для осуществления возврата задолженности, кредитор не может привлекать двух и более лиц.