Вниманию политических партий

Вниманию политических партий, избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов в депутаты, участвующих в выборах в Народное Собрание РД, которые состоятся 19 сентября 2021года.

Редакция газеты «Замана» выделяет для публикации предвыборных материалов бесплатную газетную площадь, а также представляет такую площадь на платной основе. Расценки на размещение платной агитации – 50 рублей РФ за каждый квадратный сантиметр занятой агитационным материалом газетной площади. Расценки за размещение агитационных материалов в сетевом издании www.zamana.info – 0,5 рубля за знак. Оплата производится из избирательного фонда политической партии, избирательного объединения или зарегистрированного кандидата в депутаты.