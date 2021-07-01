ЗАМАНА - Вниманию политических партий

Вниманию политических партий

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01 июля, 2021. Четверг 15:49

Вниманию политических партий, избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов в депутаты, участвующих в выборах в Государственную Думу, которые состоятся 19 сентября 2021года.

Вниманию политических партий
Информация

Редакция газеты «Замана» выделяет для публикации предвыборных материалов бесплатную газетную площадь, а также представляет такую площадь на платной основе. Расценки на размещение платной агитации – 50 рублей РФ за каждый квадратный сантиметр занятой агитационным материалом газетной площади. Расценки за размещение агитационных материалов в сетевом издании www.zamana.info – 0,8 рубля за знак. Оплата производится из избирательного фонда политической партии, избирательного объединения или зарегистрированного кандидата в депутаты.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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