В Дагестане действует единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям. С ноября прошлого года сотрудники Центра управления регионом РД обрабатывают каждую жалобу, доводя ее до ответственного лица. Большая часть вопросов дагестанцев оперативно находит свое решение.
Всего в июне в ЦУР РД поступило около 3,5 тысяч сообщений от жителей региона. Это рекордное число обращений за всё время работы дагестанского Центра. В числе лидеров такие направления, как ЖКХ, дороги и благоустройство.