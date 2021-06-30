За июнь ЦУР РД обработал около 3,5 тысяч обращений местных жителей

Больше 800 обращений обработано ЦУР РД только за прошедшую неделю. Проблемы на дорогах, ЖКХ, вопросы благоустройства, социальной защиты и медицины по-прежнему остаются самыми популярными у дагестанцев. Ответы на вопросы граждан, в среднем, поступают за два с половиной часа.

В Дагестане действует единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям. С ноября прошлого года сотрудники Центра управления регионом РД обрабатывают каждую жалобу, доводя ее до ответственного лица. Большая часть вопросов дагестанцев оперативно находит свое решение.

Всего в июне в ЦУР РД поступило около 3,5 тысяч сообщений от жителей региона. Это рекордное число обращений за всё время работы дагестанского Центра. В числе лидеров такие направления, как ЖКХ, дороги и благоустройство.