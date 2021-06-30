Общим собранием Наталья Шадрина была избрана руководителем движения, Камил Саидов был избран в обновленный Центральный штаб движения, а Сабина Курбанова награждена благодарственным письмом и памятной медалью российского оргкомитета «Победа» за подписью Владимира Путина. «В планах как активизация работы регионального отделения, так и усиление взаимодействия отделений Северо-Кавказского федерального округа», – прокомментировал Камил Саидов. Сабина Курбанова отметила актуализацию направлений работы движения с учетом тенденций в молодежной среде.
Представители Дагестана принимают участие в съезде общероссийского движения «Бессмертный полк России»
- Автор Шахри
- 30 июня, 2021. Среда 10:07
В Москве проходит V очередной съезд «Бессмертного полка» России. От дагестанского отделения делегатами выступили министр по делам молодежи РД Камил Саидов и руководитель исполкома дагестанского отделения движения Сабина Курбанова.
Общим собранием Наталья Шадрина была избрана руководителем движения, Камил Саидов был избран в обновленный Центральный штаб движения, а Сабина Курбанова награждена благодарственным письмом и памятной медалью российского оргкомитета «Победа» за подписью Владимира Путина. «В планах как активизация работы регионального отделения, так и усиление взаимодействия отделений Северо-Кавказского федерального округа», – прокомментировал Камил Саидов. Сабина Курбанова отметила актуализацию направлений работы движения с учетом тенденций в молодежной среде.
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