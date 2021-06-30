Представители Дагестана принимают участие в съезде общероссийского движения «Бессмертный полк России»

В Москве проходит V очередной съезд «Бессмертного полка» России. От дагестанского отделения делегатами выступили министр по делам молодежи РД Камил Саидов и руководитель исполкома дагестанского отделения движения Сабина Курбанова.

Общим собранием Наталья Шадрина была избрана руководителем движения, Камил Саидов был избран в обновленный Центральный штаб движения, а Сабина Курбанова награждена благодарственным письмом и памятной медалью российского оргкомитета «Победа» за подписью Владимира Путина. «В планах как активизация работы регионального отделения, так и усиление взаимодействия отделений Северо-Кавказского федерального округа», – прокомментировал Камил Саидов. Сабина Курбанова отметила актуализацию направлений работы движения с учетом тенденций в молодежной среде.



