ЗАМАНА - Представители Дагестана принимают участие в съезде общероссийского движения «Бессмертный полк России»

Представители Дагестана принимают участие в съезде общероссийского движения «Бессмертный полк России»

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30 июня, 2021. Среда 10:07
Представители Дагестана принимают участие в съезде общероссийского движения «Бессмертный полк России»

В Москве проходит V очередной съезд «Бессмертного полка» России. От дагестанского отделения делегатами выступили министр по делам молодежи РД Камил Саидов и руководитель исполкома дагестанского отделения движения Сабина Курбанова.

Представители Дагестана принимают участие в съезде общероссийского движения «Бессмертный полк России»
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Общим собранием Наталья Шадрина была избрана руководителем движения, Камил Саидов был избран в обновленный Центральный штаб движения, а Сабина Курбанова награждена благодарственным письмом и памятной медалью российского оргкомитета «Победа» за подписью Владимира Путина. «В планах как активизация работы регионального отделения, так и усиление взаимодействия отделений Северо-Кавказского федерального округа», – прокомментировал Камил Саидов. Сабина Курбанова отметила актуализацию направлений работы движения с учетом тенденций в молодежной среде.

 

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