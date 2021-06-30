Представители футбольного сообщества Дагестана поддержали возрождение «Динамо»

Спортивный клуб «Махачкала», выступающий во втором дивизионе Футбольной национальной лиги, переименован в «Динамо». Новый клуб был представлен во вторник на пресс-конференции в республиканском министерстве по физической культуре и спорту. Представители футбольного сообщества Дагестана прокомментировали это событие.

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шихабудин Микаилов:

– Спортивная слава общества «Динамо» известна: это яркие выступления и победы во множестве различных соревнований. Если говорить непосредственно о махачкалинском «Динамо», любители футбола со стажем могут вспомнить советский период, когда команда собирала полные стадионы. Тогда же она выиграла Кубок РСФСР.

Команда переименована в «Динамо», и амбиции у нас теперь большие, динамовские. Хотим радовать дагестанских болельщиков красивой игрой и победными результатами. Ближайший сезон команда проведет на стадионе им Елены Исинбаевой.

Александр Решетняк, капитан махачкалинского «Динамо» в 1973 – 76 годах, главный тренер команды в 1990 – 92 годах:

– Это очень радостная новость для многих любителей футбола. С новыми возможностями команда сможет решать самые смелые задачи. Тем более что дагестанские болельщики уже знают вкус таких побед: они видели борьбу за медали чемпионата России и еврокубки.

Руслан Агаларов, один из трех в Дагестане обладателей тренерской лицензии УЕФА Pro:

– Думаю, подавляющее большинство дагестанских болельщиков поддержит любую местную команду в чемпионате России, как бы она ни называлась – «Орлы», «Джигиты» или еще как-то. В любом случае мы дагестанцы, так нас воспринимают и за пределами республики – как представителей дагестанского футбола.

Что касается «Динамо», то, конечно, это команда с историей и традициями. Я сам начинал даже не как футболист-динамовец, а как юный болельщик команды – ходил на Курбанова, на Гомленко… Да, как в Москве ходили на Стрельцова, а в Киеве – на Блохина.

Ожидания у меня весьма оптимистичные. Я считаю, что если на характер наших игроков (а он, характер, несомненно, есть) наложится высокий уровень подготовки и возможности клуба расти – мы в таком сочетании можем претендовать на самые высокие позиции в российском футболе.

И возрождение команды «Динамо» (Махачкала), думаю, станет зоной совпадения именно всех этих факторов. О волевых качествах наших игроков я уже сказал, годы работы академии «Анжи» (ныне местный филиал московского «Динамо») уже дают свои плоды, а новая команда, насколько мне известно, в перспективе планирует решать самые амбициозные задачи.