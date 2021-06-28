В ход идут лишенные каких-либо моральных устоев условности новой реальности, вовлекая в протестную среду не только молодежный ресурс, но, задумайтесь, малолетних детей, создавая «жесткие» порталы, призывающие к насилию, а еще подталкивающие к суициду. Извращенная психология, навязываемая миру, уже давно породила существа с перевернутым сознанием, да таким, что с тоской вспоминаешь времена, технический прогресс которых ограничивался созданием оружия, поражающего тело, но не душу. И многое из практически безграничного киберпространства, в котором орудуют разного рода спецслужбы, превращающие мир во вселенский Вавилон, вызывает чувство брезгливости, неприятие. Надо ли говорить о том, что лакомый кусок-Россия- не просто подвергается массированным виртуальным атакам в попытке раздробить супердержаву на множество мелких государств по европейскому образу и подобию, но и, как это было в Белоруссии, провоцирует людей на проявление гражданского неповиновения. А ведь какой народный батька там сидит, готовый положить голову за свою страну. Так неймется западным политтехнологам провернуть очередную цветную революцию. Хотя, казалось бы, в вое время преуспели, заставив отказаться северную страну от идеологии, которой нет и по сей день. Но как не старались, так и не сумели добить до конца самое крупное на карте мира государство. И уж сколько поколений народилось за горькое безвременье, а вот поди ж ты, память, куда ж деться от нее, она словно кровь, протекающая по жилам нашим, все помнит, удерживая в себе то, что родиной зовется, одной, большой, могучей, которой гордились, за которую умирали, которую любили словно мать родную.

Эх, сколько же было вложено в удивительную Страну Советов, сумевшую стать для мира той мечтой человечества, которую боялись, не смея подступиться. И обращая взор на пройденный путь, задумываешься, ведь целый мир защитили от коричневой чумы во время Великой отечественной. Да вот только и победу нашу пытаются отнять у нас, и Сталина, создавшего такое государство, которое не по силам взять и сегодня, в необычайный век совершенных технологий, от которых дрожь берет. Да, враг не дремлет, он то наступает, то отступает, он ведет изнуряющую циничную войну, вызывающую внутренний протест той беспощадностью с которой предпринимаются попытки современников-манкуртов, напророченных нашим советским писателем Айтматовым, отторгнуть то, что свято. И читая в соцсетях интервью злополучного Гордона, спровоцировавшего свою героиню на фразу: «…Мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы бы все исправили», понимаешь, что случайной ее не назовешь, и уже не удивляешься, но горькое отрезвление оно отдается по всему организму, а особенно там, где стучит сердце. Кто бы спорил, что 21-летняя блогерша Марьяна Ро, между прочим родом из Южно-Сахалинска, своеобразная украинская домашняя заготовка Гордона. И можно было бы покрутить пальцем у виска, но ведь как лихо заверчено: общается Марьяна с Гордоном в разгар политических баталий, в которых Украине отводится незавидная роль американского протектората, предающего не столько интересы русскоязычного населения, сколько самой многострадальной неньки, когда-то процветающей, веселой и беззаботной. Такой, на которую в прежние, советские, времена было любо-дорого смотреть.

Но пришли иные времена и Володя Зеленский, едко высмеивающий продажную украинскую власть, оказался злой пародией на самого Порошенко, и еще более зависимым от интересов полосатых друзей, превративших «незалежну» в страну неонацистов, для которых свастика олицетворяет идею превосходства над миром, в общем, в фашистский анклав. Об этом ты мечтал, Володя, став посмешищем мирового сообщества, умоляя на коленях позволить влиться в «стройные» ряды НАТО? Тебе не дает покоя юго-восток? Но ты не просто отказываешься соблюдать минские соглашения. Ты посылаешь убивать мирный Донбасс, отказываешься от русского языка. И чуть ли не плачешь навзрыд от того, что «Северный поток-2» лишит транзита «незалежну», а значит, она останется без немалых доходов. На что Россия по-братски треплет тебя по плечу и говорит, что пока не собирается отказываться от транзитного маршрута через Украину. Но ты все равно пытаешься ударить своего кровного соседа побольнее? Не старайся, больше того, что тобой сотворено, сделать невозможно. Ты ведь решил сделать своей бывшей стране больно? У тебя получилось. Но не торопись взять реванш. Все еще впереди. Да, фейковый барон, псевдопатриот Гордон сработал в лучших традициях американских СМИ. Это так на них похоже. Но так называемый лидер общественного мнения молодежи, кривая утка Марьяна Ро, на которую сделала ставку Гордон, что она знает о нашей с тобой стране? Судя по всему, ее не только недоучили, но плохо воспитали, не вложив в голову то, что должно стать духовно-нравственной опорой ее и будущих поколений.

Наивная, она так гордится собственной ущербностью. А иначе бы знала, что вот так, походя, распоряжаться своей родиной, может только тот, чьим сознанием манипулируют, используя как символ нового виртуального поколения- человека мира. Но если бы она знала, что есть на этом свете вещи более важные, от которых открещиваться нельзя, и это не условная, а та родина, в которой ты родился, впервые осознал, что живешь в огромной стране, которую нельзя не любить, потому что это то, во имя чего не жалко жизни. Но, как видно, девушке не дано рассуждать о высоких материях. Заземленная очень уж. Не хотелось думать и о том, что проплаченный фокус вызовет очень уж большой резонанс. Но вызвал. Значит, недосмотрели, выпустили из виду поколение двадцатилетних. Вот только больно уж дорого обходятся просчеты, за которыми просматриваются идеологические противники. Что ж с этим поделать? Очень уж серьезно это. Создавать идеологию? Так давно пора. Только вот под эту идеологию должен быть возведен фундамент, такой, настоящий, как в прежние времена, которые сегодня модно высмеивать, впрочем, как и все, что связано с «совком». Так ведь мы позволили себя называть. А еще разрешили отрывать кусками территории, на которые нашлось столько желающих.

И ведь вовсе не зря в числе главных поправок в обновленную российскую Конституцию Путин включил защиту территориальной целостности нашей страны, признав в том числе, отчуждение части ее территории проявлением экстремизма. Так, может Марьяну Ро, чьи знания в объеме школьной программы вызывают большие сомнения, просто-таки подставили. С другой стороны, она должна понимать, что подобные заявления не могут сойти ей с рук. Она ведь не на кухне вместе с другой домашней хозяйкой Тихановской. Ей бы рядом присесть и по свойски, по- бабски пожаловаться на жизнь, мол не все удалось, но облагодетельствовала оппозиция, прославив на весь мир, который потешается над седьмым чудом света, вот такими феминистками, рассуждающими о большой политике. Понимает ли девушка, во что ввязалась, чьим оружием в руках оказалась? Боюсь что нет. Но выбрана была не случайно, ей бы только хайпануть, и раз, всемирная слава. Эх, Марьяна, кто б рассказал тебе, как уничтожали в 90-е прошлого века могучую державу, как накинулись на нее, словно крысы, уничтожив по последнего зернышка, как стояла она на коленях и как невыносимо больно было видеть все это. Трудно ли было собирать ее воедино, растеряв Варшавский блок, вмиг оказавшись без друзей, но чувствуя «заботливую руку» США. не вспоминать бы это. Да вот приходится.

И вряд-ли простится тогдашним лжереформаторам развал великой страны, ее обнищание, ее обезличивание. Мы ведь все помним: бесконечные гражданские войны, открытое противостояние, полная смена политического курса. Да не помнит это Марьяна Ро. Родилась не в то время. Но должны помнить ее родители, близкие. Так, что, никто не рассказал? Значит, не рассказал, точнее, не сумел.. Но стоит напомнить Марьяне о том, что раздать, разбазарить страну много ведь ума не надо. А вот восстановить, сделав ее прежней мощной державой, задача неимоверно трудная. Получилось ли у Путина? Вопрос риторический. Но Россия молодая она так нуждается в умных горячих сердцах, патриотах, для которых родина остается родиной всегда, и когда ей трудно, и когда она ощущает тот подъем, что зовется гордостью за свою страну. Вряд-ли Марьяна Ро когда-нибудь поймет это. А жаль… Только ведь жить начинает… И не с чистого листа…