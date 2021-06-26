«Он вникал в проблему каждого, кто с ним общался»: Любовь Уразаева о поездке Сергея Меликова в северную зону

«У нас в гостях был руководитель республики. Мы ждали его приезда и наконец, этот день настал. Он встретился с местными жителями, вникал в проблему каждого, кто с ним общался. Сергей Алимович посетил школу им. Кадрии в селе Терекли-Мектеб, обещал решить вопрос со строительством новой школы. Его также попросили помочь с асфальтированием дороги в сторону села Кумли. Там есть газ и электричество, но только дорога гравийная. Он также зашел в нашу редакцию. В этом году в ноябре мы отмечать 90-летие газеты «Голос степи». Он пообещал расширить наш штат, поскольку нам не хватает корреспондентов», – рассказала «молодежке» Уразаева.

В ходе рабочей поездки в северную зону Дагестана Сергей Меликов посетил Ногайский район и город Южно-Сухокумск. Он ознакомился с проблемами местных жителей и пообещал помочь их решить.