ЗАМАНА - «Он вникал в проблему каждого, кто с ним общался»: Любовь Уразаева о поездке Сергея Меликова в северную зону

«Он вникал в проблему каждого, кто с ним общался»: Любовь Уразаева о поездке Сергея Меликова в северную зону

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26 июня, 2021. Суббота 18:48
«Он вникал в проблему каждого, кто с ним общался»: Любовь Уразаева о поездке Сергея Меликова в северную зону

Ответственный секретарь республиканской газеты на ногайском языке «Голос степи» Любовь Уразаева прокомментировала рабочую поездку врио главы Дагестана в Ногайский район.  

«Он вникал в проблему каждого, кто с ним общался»: Любовь Уразаева о поездке Сергея Меликова в северную зону
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«У нас в гостях был руководитель республики. Мы ждали его приезда и наконец, этот день настал. Он встретился с местными жителями, вникал в проблему каждого, кто с ним общался. Сергей Алимович посетил школу им. Кадрии в селе Терекли-Мектеб, обещал решить вопрос со строительством новой школы. Его также попросили помочь с асфальтированием дороги в сторону села Кумли. Там есть газ и электричество, но только дорога гравийная. Он также зашел в нашу редакцию. В этом году в ноябре мы отмечать 90-летие газеты «Голос степи». Он пообещал расширить наш штат, поскольку нам не хватает корреспондентов», – рассказала «молодежке» Уразаева.

В ходе рабочей поездки в северную зону Дагестана Сергей Меликов посетил Ногайский район и город Южно-Сухокумск. Он ознакомился с проблемами местных жителей и пообещал помочь их решить.

 

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