«Народ его ждал»: Эльмира Кожаева о визите Сергея Меликова в Ногайский район

«Жители Ногайского района ожидали приезда руководителя Дагестана Сергея Меликова, что он решит их проблемы. Меликов первым делом посетил село Орта-Тюбе, встретился с местными жителями, пообщался с ними. Они ему передали ему письмо по поводу плохой дороги. Это отрезок дороги протяженностью семь километров. Очень плохая дорога, зимой превращается в болото. Он обещал решить этот вопрос. Врио главы Дагестана также осмотрел новую школу на 200 мест.

Затем он приехал в райцентр – село Терекли-Мектеб – где посетил школу им. Кадрии. Эта школа 1913 года постройки. Там учатся 500 детей. Школа ветхая, это один из первых зданий, который появился в селе при приставе Капельгородского. Он принял решение подготовить проектно-сметную документацию, чтобы в следующем году начать строительство новой школы. Земельный участок для новой школы уже определен. Также он посетил Государственный ногайский ансамбль «Айланай», редакцию Республиканской газеты «Голос степи», Ногайский драматический театр», – рассказала Кожаева.

Меликов сообщил, что проблема опустынивания земель Ногайского района решается на федеральном уровне. Этот вопрос указан в постановлении Совета Федерации о поддержке Дагестана.