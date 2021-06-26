ЗАМАНА - «Народ его ждал»: Эльмира Кожаева о визите Сергея Меликова в Ногайский район

«Народ его ждал»: Эльмира Кожаева о визите Сергея Меликова в Ногайский район

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26 июня, 2021. Суббота 18:30
«Народ его ждал»: Эльмира Кожаева о визите Сергея Меликова в Ногайский район

Главный редактор республиканской газеты на ногайском языке «Голос степи» Эльмира Кожаева прокомментировала для «Молодежки» рабочую поездку врио главы Дагестана Сергей Меликова в Ногайский район.

«Народ его ждал»: Эльмира Кожаева о визите Сергея Меликова в Ногайский район
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«Жители Ногайского района ожидали приезда руководителя Дагестана Сергея Меликова, что он решит их проблемы. Меликов первым делом посетил село Орта-Тюбе, встретился с местными жителями, пообщался с ними. Они ему передали ему письмо по поводу плохой дороги. Это отрезок дороги протяженностью семь километров. Очень плохая дорога, зимой превращается в болото. Он обещал решить этот вопрос. Врио главы Дагестана также осмотрел новую школу на 200 мест.

Затем он приехал в райцентр – село Терекли-Мектеб – где посетил школу им. Кадрии. Эта школа 1913 года постройки. Там учатся 500 детей. Школа ветхая, это один из первых зданий, который появился в селе при приставе Капельгородского. Он принял решение подготовить проектно-сметную документацию, чтобы в следующем году начать строительство новой школы. Земельный участок для новой школы уже определен. Также он посетил Государственный ногайский ансамбль «Айланай», редакцию Республиканской газеты «Голос степи»,  Ногайский драматический театр», – рассказала Кожаева.

Меликов сообщил, что проблема опустынивания земель Ногайского района решается на федеральном уровне. Этот вопрос указан в постановлении Совета Федерации о поддержке Дагестана.

 

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