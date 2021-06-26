Сергей Меликов осмотрел ряд важных объектов в Южно-Сухокумске

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов сегодня, 25 июня, находится с рабочей поездкой в Северной зоне Дагестана. В первую очередь руководитель республики побывал в городе Южно-Сухокумске.

Начались мероприятия с осмотра главой региона территории движущихся песков земель отгонного животноводства в 4 км восточнее от поселка Восточно-Сухокумск.

В каждом муниципалитете основное внимание уделяется социальным объектам, и Южно-Сухокумск не стал исключением. Здесь глава региона осмотрел детский сад «Ромашка», строительство которого уже завершено. Учреждение, рассчитанное на 144 места, начали строить в апреле 2020 года по программе «Сейсмобезопасность». Сергей Меликов пообщался с работниками детсада, обратив при этом особое внимание на увеличение их зарплат. Руководитель республики подчеркнул, что работники бюджетной сферы должны получать не меньше уровня среднего показателя по экономике в муниципалитете. В этой связи глава региона поручил разобраться в ситуации.

Затем Сергей Меликов посетил здания двух общежитий, расположенные напротив детсада. В одном из них располагаются Управление социальной защиты населения и Комплексный центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании.

Комментируя ситуацию с общежитиями, состояние которых оставляет желать лучшего, Сергей Меликов заявил, что пришлет специалистов для обследования зданий, чтобы в дальнейшем создать комфортные условия для проживания. Вместе с тем глава региона попросил жильцов своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги, так как из них складывается фонд ЖКХ и средства на ремонт. Кроме того, было предложено создавать товарищества собственников жилья.

Не обошел вниманием глава региона и сферу здравоохранения. В частности, Меликов посетил местную поликлинику, где расположен пункт вакцинации от коронавируса. Глава региона поинтересовался ситуацией с COVID-19 в городе и убедился, что медучреждения города обеспечены всем необходимым. Как отметили сотрудники организации в беседе с руководителем республики, дефицита вакцины нет, лекарства тоже имеются в необходимом количестве. Сегодня в городе развернуто 10 «ковидных» коек, 9 человек в стационаре, амбулаторно лечение получают 15 пациентов. В муниципалитет поставлено 950 доз вакцины, привито более 780 человек, то есть уже использовано свыше 80% вакцины. За истекшие сутки вакцинировано 15 человек, осталось около 150 доз.

После этого Врио Главы РД осмотрел Физкультурно-спортивный комплекс, где также располагается Детско-юношеская спортивная школа города. Ее посещают около 500 детей, здесь 7 спортивных секций (вольной борьбы, дзюдо, ушу-саньда, бокса, волейбола, футбола, шахмат). Капитальный ремонт и реконструкция спортивной школы были проведены в 2015 году.

Также Сергей Меликов посетил головные сооружения ПАО «НК Роснефть-Дагнефть» (нефтехранилище). Показатели продукции в натуральном выражении по предприятию: производство 110 тыс. тонн нефти в 2020 году или 79,5% к предыдущему году. Объект на головных сооружениях предназначен для сепарации газа, предварительного обезвоживания сырой нефти, предварительного сброса воды и транспорта обезвоженной нефти на ЦППН №1 (г. Нефтекумск). Главе республики рассказали историю предприятия и о тех функциях, которые сегодня им выполняются. Было озвучено, что финансовые приоритеты организация расставляет исходя из нескольких пунктов – налоги, зарплаты, социальное обеспечение и реализация экологической программы.

В рамках поездки Сергей Меликов также осмотрел один из объектов канализационных очистных сооружений, построенных в рамках ФЦП «Чистая вода», а также место строительства канализационных очистных сооружений на 4,5 тыс. м3 в сутки. Строительство этого объекта с 2014 года приостановлено, но сегодня проект включен в госпрограмму РФ «Развитие СКФО», а сроки его строительства: 2022-2024 годы.