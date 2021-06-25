В жару жителям Махачкалы будут раздавать воду

Управление торговли, предпринимательства и рекламы администрации Махачкалы организует раздачу бутилированной воды в связи сильной жарой, сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 25 июня и на протяжении ближайших трех дней в столице Дагестана ожидается повышение температуры до +33 градусов по Цельсию.

Раздачу воды организуют по следующим локациям:

парк Ленинского комсомола;

троллейбусное кольцо (рядом с остановкой по проспекту Акушинского);

парк 50-летия Октября (со стороны проспекта И. Шамиля);

сквер им. Кирова (у остановки общественного транспорта);

парк Ак-Гёль;

у входа в центральную Джума-мечеть;

пересечение проспекта Гамзатова и улицы Ярагского;

пересечение проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева;

пересечение улиц Коркмасова и Дахадаева (у входа в сквер им. Фазу Алиевой);

переулок Белинского (со стороны улицы Коркмасова).