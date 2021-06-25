С 25 июня и на протяжении ближайших трех дней в столице Дагестана ожидается повышение температуры до +33 градусов по Цельсию.
Раздачу воды организуют по следующим локациям:
парк Ленинского комсомола;
троллейбусное кольцо (рядом с остановкой по проспекту Акушинского);
парк 50-летия Октября (со стороны проспекта И. Шамиля);
сквер им. Кирова (у остановки общественного транспорта);
парк Ак-Гёль;
у входа в центральную Джума-мечеть;
пересечение проспекта Гамзатова и улицы Ярагского;
пересечение проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева;
пересечение улиц Коркмасова и Дахадаева (у входа в сквер им. Фазу Алиевой);
переулок Белинского (со стороны улицы Коркмасова).