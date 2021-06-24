Специалисты НМИЦ им. Сербского обследуют дагестанских детей, вывезенных из Сирии и Ирака

Бригада специалистов из НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского под руководством заместителя генерального директора Александра Козлова проводит консультацию дагестанских детей, вывезенных ранее из зоны боевых действий Сирии и Ирака. Тщательная диагностика малышей на самом высоком уровне была организована Минздравом республики совместно с уполномоченным при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Мариной Ежовой. Всего в Дагестане 180 детей, которых удалось вывезти из неблагополучной среды.

Медики приехали большим составом - десять специалистов: неврологи, психотерапевты. детские психиатры, психологи и даже врач-биохимик. У детей, переживших трудную жизненную ситуацию и сильный стресс, часто отмечаются тревожные расстройства психики. В такой ситуации высококвалифицированная помощь данного профиля является первостепенно важной.

«Врачи в первый день принимали детей и их опекунов, родителей в Республиканском центре охраны нервно-психического здоровья детей и подростков в Махачкале. Следующие два дня они работают в городе Кизилюрте, а следом - в Дербенте. Во всех точках проводится доскональное обследование несколькими специалистами с взятием анализов на глубокие биохимические исследования крови. По результатам им будет расписано лечение и реабилитационные мероприятия, дети будут взяты под наблюдение. Состояние их здоровья будет мониторироваться с совместной выработкой тактики дальнейшего лечения и последующими повторными осмотрами федеральных специалистов, будет проведена социальная адаптация, реабилитация и восстановление» - отметила заместитель министра здравоохранения РД Раиса Шахсинова.

Надо сказать, что еще по прибытии в республику данная группа детей из Сирии и Ирака взята на особый контроль Минздрава РД. Межведомственной комиссией им организована вся необходимая помощь. Малыши прошли полную диспансеризацию, вакцинацию от опасных инфекций, им была оказана медицинская помощь, а также дети смогли отдохнуть в лагере «Солнечный берег».