Медики приехали большим составом - десять специалистов: неврологи, психотерапевты. детские психиатры, психологи и даже врач-биохимик. У детей, переживших трудную жизненную ситуацию и сильный стресс, часто отмечаются тревожные расстройства психики. В такой ситуации высококвалифицированная помощь данного профиля является первостепенно важной.
«Врачи в первый день принимали детей и их опекунов, родителей в Республиканском центре охраны нервно-психического здоровья детей и подростков в Махачкале. Следующие два дня они работают в городе Кизилюрте, а следом - в Дербенте. Во всех точках проводится доскональное обследование несколькими специалистами с взятием анализов на глубокие биохимические исследования крови. По результатам им будет расписано лечение и реабилитационные мероприятия, дети будут взяты под наблюдение. Состояние их здоровья будет мониторироваться с совместной выработкой тактики дальнейшего лечения и последующими повторными осмотрами федеральных специалистов, будет проведена социальная адаптация, реабилитация и восстановление» - отметила заместитель министра здравоохранения РД Раиса Шахсинова.
Надо сказать, что еще по прибытии в республику данная группа детей из Сирии и Ирака взята на особый контроль Минздрава РД. Межведомственной комиссией им организована вся необходимая помощь. Малыши прошли полную диспансеризацию, вакцинацию от опасных инфекций, им была оказана медицинская помощь, а также дети смогли отдохнуть в лагере «Солнечный берег».