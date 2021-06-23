ЗАМАНА - Правительство Дагестана прорабатывает вопрос развития в регионе программы «Семейная ипотека»

Правительство Дагестана прорабатывает вопрос развития в регионе программы «Семейная ипотека»

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23 июня, 2021. Среда 11:56

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров провел совещание с руководителями банков по вопросу реализации в республике программы «Семейная ипотека».

Правительство Дагестана прорабатывает вопрос развития в регионе программы «Семейная ипотека»
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Открывая совещание, Первый вице-премьер Дагестана отметил, что в соответствии с поручением Сергея Меликова Правительство республики прорабатывает вопросы реализации программ льготного ипотечного кредитования граждан республики, в том числе по программе «Семейная ипотека».

«Семейная ипотека» - одно из важнейших направлений поддержки многодетных семей в улучшении жилищных условий, поскольку помогает семьям с детьми приобрести собственное жилье. Сегодня вопрос поддержки данного направления обозначен как на федеральном уровне Президентом страны, так и на уровне руководства Дагестана.

Однако, мы сталкиваемся с ситуацией, когда при большом спросе у населения нет должного количества предоставляемого жилья по доступным ценам за квадратный метр»,- пояснил Нюсрет Омаров.

Было отмечено, что программой предусматривается льготное жилищное кредитование семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй ребенок или последующие дети. Программа позволяет оформить ипотечный кредит на покупку жилого помещения по льготной ставке до 6 %. Первоначальный взнос — от 15%, можно использовать материнский капитал.

Программа подходит для рефинансирования ранее оформленных кредитов по льготной ставке

Установлены требования к жилью: квартира должна быть в строящемся доме либо в сданной новостройке и продавцом должен быть непосредственно застройщик.

Также в рамках программы «Семейная ипотека» кредиты по льготной ставке до 6 % годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома или приобретение нового частного дома с земельным участком.

 

Льготные кредиты могут выдавать уполномоченные банки из утвержденного перечня. Оператором программы «Семейная ипотека» является – ДОМ.РФ.

 

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