ЗАМАНА - Инвестпроекты предпринимателей Санкт-Петербурга рассмотрели в Правительстве Дагестана

Инвестпроекты предпринимателей Санкт-Петербурга рассмотрели в Правительстве Дагестана

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23 июня, 2021. Среда 09:52

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня, 22 июня, провел встречу в режиме ВКС с представителями бизнес-сообщества г. Санкт-Петербурга по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан.

Инвестпроекты предпринимателей Санкт-Петербурга рассмотрели в Правительстве Дагестана
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Среди инициаторов проектов – уроженцы Дагестана, осуществляющие свою деятельность в северной столице страны.

Инициаторы презентовали Абдулпатаху Амирханову свои предложения, после чего были обсуждены вопросы оказания поддержки в их реализации со стороны Правительства Дагестана.

Один из проектов - «Строительство туристско-оздоровительного комплекса Оазис», инициатором которого выступает ЗАО «Строительное объединение квартальной застройки». По словам руководителя компании Мирзе Мирзоева, предлагается строительство современного гостиничного комплекса в селе Моллакент Дербентского района общей площадью 6,8 тыс. кв. м. В течение четырех лет инициатор планирует вложить в проект порядка 350 млн руб. и создать 27 рабочих мест.

В качестве господдержки данному проекту, как было отмечено, может быть оказана помощь в получении земельного участка площадью 9,5 га для в аренду без проведения торгов в соответствии с республиканским законодательством.

Другой проект, рассмотренный на совещании, связан со строительством агропромышленного комплекса в селе Арабляр. Проектом предполагается создание 66 рабочих мест, его общая стоимость – 250 млн рублей. Инициатору необходима помощь в получении земельного участка площадью 250 га для реализации проекта в аренду без проведения торгов в соответствии с республиканским законодательством.

В рамках совещания также были презентованы инвестпроекты по строительству рыбоперерабатывающего комбината и осетрового рыбоводного завода в Кизлярском районе, организации работы по посеву и выращиванию амаранта в Дахадаевском районе, строительству базы семейного отдыха «Каспийская ракушка», созданию оптово-распределительного центра.

Подводя итоги встречи, Абдулпатах Амирханов поблагодарил предпринимателей Санкт-Петербурга за инициативы и предложения для реализации в республике. Премьер-министр выразил готовность оказать содействие в реализации проектов и проработать вопросы по каждому озвученному предложению.

По отдельным проектам предложено рассмотреть возможность придания статуса масштабных инвестиционных проектов для получения ими земельных участков. Здесь Абдулпатах Амирханов напомнил инициаторам о критериях и обязательствах, предъявляемых к инвесторам в части налоговых платежей и числу создаваемых рабочих мест.

В обсуждении приняли участие Первый заместитель Председатель Правительства РД Нюсрет Омаров, Первый заместитель Председатель Правительства РД Батыр Эмеев, вице-премьеры Абдулмуслим Абдулмуслимов и Манвел Мажонц, главы Минсельхозпрода РД, Минимущества РД, Минтуризма РД, Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

 

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