ЗАМАНА - IT-специалисты Дагестана поддерживают новый антипиратский законопроект

IT-специалисты Дагестана поддерживают новый антипиратский законопроект

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22 июня, 2021. Вторник 16:05
IT-специалисты Дагестана поддерживают новый антипиратский законопроект

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий положения Антипиратского меморандума, подписанного 1 ноября 2018 года. После его подписания был создан постоянно пополняемый правообладателями реестр ссылок на пиратский контент, с которым каждые пять минут обязаны сверяться поисковики. На удаление появившихся в реестре нелегальных ресурсов отводится шесть часов. Как отмечают авторы законопроекта, такой срок доказал свою эффективность на практике – владельцы нелегальных Интернет-ресурсов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и в автоматическом режиме генерировать дублирующие указатели страниц для их включения в результаты поисковой выдачи. Именно скорость реагирования на незаконные действия нарушителей выделяется как наиболее важный инструмент в борьбе с пиратством.

IT-специалисты Дагестана поддерживают новый антипиратский законопроект
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Принятие нового закона позволит всем правообладателям самостоятельно удалять нелегальный контент из поисковой выдачи в интернете. Но пока такая функция доступна только компаниям, подписавшим Антипиратский меморандум.  При этом все поисковики, действующие на территории России, будут обязаны блокировать выдачу ссылок на нелегальный материал.

В Дагестане, как и в других регионах России, присутствует проблема распространения пиратских произведений. Но с каждым годом преступлений, связанных с нарушением авторских прав, становится всё меньше. По мнению директора IT-компании «KaspSoft» Эмрана Гусейнова, новый законопроект позволит авторам обеспечивать свои произведения надежной защитой и создавать более конкурентоспособный продукт.

«Помощь со стороны государства в борьбе с пиратским контентом позволит правообладателям наиболее эффективно защищать свои интересы. Они будут заинтересованы в создании нового качественного контента», - сказал Гусейнов.

Меморандум неоднократно пролонгировался, в настоящий момент срок его действия продлен до 1 августа 2021 года. Накопленный опыт борьбы с пиратским контентом в реализации законопроекта позволит законодательно регулировать процесс защиты авторских и смежных прав и сделать этот механизм доступным большему кругу правообладателей. Практика предварительной апробации доказала свою эффективность.

Несмотря на то, что онлайн-пиратство по-прежнему широко распространено в России и за рубежом, его масштабы сокращаются, а значит в обществе наметился переход к подписной модели потребления контента. Закрепление инструментов Антипиратского меморандума в законе РФ является своевременным и актуальным шагом.

 

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