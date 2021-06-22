Принятие нового закона позволит всем правообладателям самостоятельно удалять нелегальный контент из поисковой выдачи в интернете. Но пока такая функция доступна только компаниям, подписавшим Антипиратский меморандум. При этом все поисковики, действующие на территории России, будут обязаны блокировать выдачу ссылок на нелегальный материал.
В Дагестане, как и в других регионах России, присутствует проблема распространения пиратских произведений. Но с каждым годом преступлений, связанных с нарушением авторских прав, становится всё меньше. По мнению директора IT-компании «KaspSoft» Эмрана Гусейнова, новый законопроект позволит авторам обеспечивать свои произведения надежной защитой и создавать более конкурентоспособный продукт.
«Помощь со стороны государства в борьбе с пиратским контентом позволит правообладателям наиболее эффективно защищать свои интересы. Они будут заинтересованы в создании нового качественного контента», - сказал Гусейнов.
Меморандум неоднократно пролонгировался, в настоящий момент срок его действия продлен до 1 августа 2021 года. Накопленный опыт борьбы с пиратским контентом в реализации законопроекта позволит законодательно регулировать процесс защиты авторских и смежных прав и сделать этот механизм доступным большему кругу правообладателей. Практика предварительной апробации доказала свою эффективность.
Несмотря на то, что онлайн-пиратство по-прежнему широко распространено в России и за рубежом, его масштабы сокращаются, а значит в обществе наметился переход к подписной модели потребления контента. Закрепление инструментов Антипиратского меморандума в законе РФ является своевременным и актуальным шагом.